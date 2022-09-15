Уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Рудного Захара БУТОРИНА начали рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 15 сентября. Он обвиняется в том, что 23 апреля 2022 года убил 54-летнего Сергея ЗИНЧЕНКО.

Зинченко, встретив Буторина на улице, сам предложил выпить вина в его квартире по ул. Мира. После нескольких совместно распитых бутылок "Таласа" разгорелась ссора. Буторин утверждает, что Зинченко схватил его, прижал к холодильнику и пытался задушить, причем у него в руках был нож. Тогда Буторин в целях обороны выхватил из рук Зинченко кухонный нож и стал бить им в сердце, живот, бедро...

- Буторин находился в состоянии опьянения средней тяжести, у него снизился волевой контроль, завысилась сила угрожающего фактора, - зачитала обвинительное заключение прокурор Нино КАПАНАДЗЕ. - И на почве неприязненных отношений у него возник умысел на убийство, поэтому он выхватил нож и нанес 10 ударов.

Вину подсудимый признает ее частично.

- У меня не было умысла, я не хотел его убивать, - заявил Буторин. - Он пытался меня задушить, я всего лишь оборонялся и превысил оборону.

При этом суть конфликта он так и не вспомнил.

- Да он даже имени его не знал! - со слезами сообщила сестра убитого Любовь КРЕФИНШТЕЙН. - Да, мой брат был не подарок, но был человеком. Перенес инсульт, иногда выпивал. После развода с женой жил один, но пить один не мог, компания ему была нужна. Вот и звал всех подряд в гости, а на этот раз смерть свою позвал.

Любовь Крефинштейн возмущенно говорила, что брат старше подсудимого в два раза, был слабым, больным человеком.

- Зачем было набрасываться да еще столько ударов ножом ему наносить? - спрашивала потерпевшая. - Неужели нельзя было кулаком успокоить, если он даже сказал что-то не то?

Крефинштейн подала иск о возмещении материального ущерба в сумме более 300 000 тенге и морального вреда в сумме 2 млн тенге.

После почти полуторачасового изучения письменных материалов дела суд приступил к допросу свидетелей.

- Я готовилась к Пасхе, пекла куличи, когда дочь мне сказала, что зять в полиции, - рассказала теща подсудимого Елена КСЁНЗ. - Я Захара любила и люблю, как сына, поэтому сразу поехала в полицию. Забрала его из медвытрезвителя, где мне сказали, что он подрался. Ночь он переночевал у меня, утром попросил привести сына, успел с ним поиграть минут 15 и в дверь постучали полицейские. Тогда я только узнала, что он не просто подрался, а убил человека...

По словам Ксёнз, зять никогда не пил, но не так давно поругался с женой и около месяца жил в общежитии. Возможно из-за этого "он прямо с катушек слетел", предположила свидетельница. Теща не раз в этот период видела Буторина выпившим, ругала и отправляла домой. О причине разлада между ее дочерью и зятем не сообщила. Сказала, что в жизнь молодых не лезла, а дочь ей не рассказывала.

- Это неправда! - возразила потерпевшая Крефинштейн. - В материалах дела сказано, что вы выгнали зятя за то, что пил, а здесь говорите, что он не выпивал!

Допрос свидетелей продолжается. Потом суд приступит к допросу подсудимого.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ