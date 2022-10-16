В нем приняли участие международные гроссмейстеры, мастера и кандидаты в мастера спорта, обладатели 1 и 2 разрядов. Общий призовой фонд соревнований составил более 2 млн тенге.

Соревнования традиционные. Каждый год они проходили в преддверии государственного праздника: сначала это был День республики, позже - День независимости, в декабре. В этом году турнир вновь посвятили национальному празднику, который отметят 25 октября.

Перед началом турнира рядом с Шахматным клубом торжественно открыли бюст Анатолию Уфимцеву - костанайскому шахматисту, теоретику в области шахматного образования, основателю местной школы шахмат.

Президент областной федерации шахмат, глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ отметил, что соревнования поддержали спонсоры, активную помощь в организации оказала Казахстанская федерация шахмат.

- Уважаемые шахматисты, - обратился к участникам Архимед Бегежанович, - давайте, чтобы турнир прошел, как говорится, в честной борьбе. Главное, чтобы популярность шахмат росла, дети больше занимались шахматами.

И символическим ходом (выбор пал на фигуру коня) аким области дал старт турниру.

В соревнованиях участвовали 40 спортсменов. В основном - из Костанайской области, приехали также гости из Алматы, Астаны и России.

В одном месте собрались титулованные международные гроссмейстеры и юные шахматисты.

Соревновались по швейцарской системе в 11 туров с соблюдением правил ФИДЕ. Победители определились по следующим критериям: личная встреча, коэффициент Бухгольца, количество побед.

Главный судья соревнований - Амангельды Оралбаев, арбитр ФИДЕ, старший тренер Костанайской области по шахматам.

Основные денежные призы разделили между десятью лучшими в турнирной таблице. В первой пятерке оказались спортсмены с более высоким рейтингом.

Награждение побелителя турнира Нурлана Ибраева. Фото Жамили ДРУСКИЛЬДИНОВЫ

1 место и сертификат на сумму 500 000 тенге получил Нурлан Ибраев (GM), на 2-й позиции Павел Коцур (GM), тройку лучших закрыл виц-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов (GM), на 4-й строчке - Павел Гнусарев (IM), на 5-м месте - Петр Костенко (GM).

Гроссмейстер Павел Коцур и руководитель управления физической культуры и спорта Каиржан Есимтаев. Фото Жамили ДРУСКИЛЬДИНОВЫ

Награда за третье место у международного гроссмейстера Дармена Садвакасова. Фото Жамили ДРУСКИЛЬДИНОВЫ

Международный мастер Павел Гнусарев расположился на четвертой строке турнира. Фото Жамили ДРУСКИЛЬДИНОВЫ

Награждение гроссмейстера Петра Костенко. Фото Жамили ДРУСКИЛЬДИНОВЫ

Среди ветеранов 1 место занял Валерий Николаев, ему уступил Алмат Сергазин, замыкает тройку в этой номинации Канат Тлеубаев.

Призовые места среди юношей разделили Жанали Избасар (1 место), Асылхан Мендыгалиев (2 место), Рамзан Байдаулетов (3 место).

Среди женщин Софья Агафонцева из Санкт-Петербурга заняла 1 место, Сауле Саркина - 2 место.