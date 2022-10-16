Скульптуру разместили возле Шахматного клуба, который носит имя Уфимцева. Торжественное открытие прошло в субботу, 15 октября.

Как сообщил вице-президент областной федерации шахмат Валерий ВИШНИЧЕНКО, инициатива принадлежит акиму Костанайской области, который, кстати, возглавляет федерацию.

- Впервые в истории шахмат страны и даже мира открывается бюст Анатолия Уфимцева, нашего выдающегося земляка, автора дебютного начала «Защита Уфимцева», почетного гражданина Костаная, - прокомментировал "НГ" Вишниченко. - Уверен, что этот памятник станет местом притяжения и поклонения нашей молодой поросли шахматистов, а также послужит важным импульсом для развития шахмат в Костанайской области.

Позитивные изменения в развитии отечественных шахмат отметил и вице-президент Казахстанской федерации шахмат, международный гроссмейстер, чемпион мира по шахматам до 20 лет Дармен САДВАКАСОВ. Он специально приехал в Костанай, чтобы отдать дань уважения легендарному шахматисту.

- Все мы знаем «Защиту Пирца-Уфимцева» - это очень острый, динамичный дебют. У меня белыми против «Пирца -Уфимцева» всегда были сложности, - вспоминает Садвакасов. - Я все время не мог подобрать ключи к этому дебюту, потому что он таит в себе очень много тонких моментов, которые нужно постигать годы и годы.

По его мнению, в Казахстане сейчас бум шахмат, чему способствовали громкие победы наших шахматистов.

- Наши дети выиграли более 60-ти медалей на чемпионатах мира среди детей и школьников, - отметил Дармен Садвакасов на церемонии открытия памятника. - Мужская сборная на последней олимпиаде показала лучший результат за всю историю независимости страны, войдя в 20-ку лучших в мире среди 180 команд. Женская сборная является признанным лидером - на последней олимпиаде она заняла 5-ое место.

Вице-президент республиканской федерации перечислил шахматистов, прославивших страну и подающих большие надежды: Жансая Абдумалик, Бибисара Аусабаева, Динара Садвакасова, Казбек Ногербек, Нургали Назерке, Ансат Алдияр, Зарина Нургали

- Растет еще целое поколение чемпионов, - продолжил он. - Сегодня мы добились того, что шахматами в Казахстане занимаются более 200 тысяч детей. Это абсолютно рекордная цифра.

Садвакасов отметил, что в конце сентября президент РК встретился с президента ФИДЕ, эта организация намерена помочь популяризации шахмат в Казахстане. Одной из эффективных мер станет введение в школьную программу образовательного курса по шахматам. Проработкой этого вопроса сейчас занимаются в республиканской федерации.

- В этом году в Акорде состоялась рабочая встреча, на которой мы обсуждали Концепцию развития шахмат, - сообщил Садвакасов. - Завершается согласование и утверждение Дорожной карты развития шахмат в стране. В ней содержится большое количество инициатив. Это не только проведение шахматных турниров, но и открытие нового дома шахмат.

Такой шахматный дом в следующем году начнут строить в Костанае, сказал на церемонии аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Он вспомнил, как в детстве готовился к турнирам по теории Уфимцева.

- Недавно был фильм «Чемпион мира» - о том, как Анатолий Карпов стал чемпионом мира. Как раз в матче между Карповым и Корчным применялась «защита Уфимцева», - добавил аким.

Все, кто знал Анатолия Гавриловича, отмечают его человеческие качества, отзывчивость и простоту в общении.

Юрий Бондаренко, например, вспомнил, что даже в возрасте более 80 лет Уфимцев не потерял мастерства в шахматной игре. В 1999 году он стал самым старшим по возрасту чемпионом области.

Как уже сообщала "НГ", над бюстом работал заслуженный деятель искусств, член Союза художников Казахстана Мурат Сыздыков.