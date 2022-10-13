Церемония открытия пройдет 15 октября. В этот же день состоится турнир по молниеносным шахматам на призы акима Костанайской области.

Фото Олега ПАКА

Важное в жизни казахстанского спорта событие приурочили ко Дню Республики. В церемонии открытия примут участие президент областной федерации шахмат, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, а также президент казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов и другие официальные лица области и города, шахматная общественность, передает казахстанская федерация шахмат.

Советский и казахстанский шахматист, 5-кратный победитель шахматных турниров Средней Азии и Казахстана, 11-кратный чемпион КазССР, мастер спорта СССР, Почетный гражданин Костаная Анатолий Гаврилович Уфимцев является автором дебюта «Защита Пирца — Уфимцева». Данная методика описана во всех учебниках по шахматам, рассказали «НГ» в управления физической культуры и спорта.

- Он сделал большой вклад в развитие теоретических знаний, - комментирует заместитель руководителя ведомства Елена КИРЕЕВА. - Установить бюст Анатолию Гавриловичу здесь, рядом с шахматным клубом, который он однажды основал, а сейчас носит его имя - это мотивация для молодых спортсменов, да и просто любителей шахмат, совершенствовать свое мастерство.

Автором бюста является заслуженный деятель республики и член Союза художников Казахстана Мурат СЫЗДЫКОВ. Кстати, в разговоре с ним, он упомянул, что одна из его работ — это бюст Абаю Кунанбаеву, который установили в прошлом году в Сеуле.

- Наш эскиз выбрали по конкурсу, - сообщил для «НГ» скульптор. - Сам бюст изготовлен из бронзы, постамент выполнен из гранита.

В городском отделе ЖКХ уточнили, что для изготовления бюста легендарному шахматисту из городского бюджета выделили 11 млн тенге.

В день торжественного открытия бюста в здании шахматного клуба пройдет традиционный 31-ый ежегодный турнир. Раньше его тоже проводили в преддверии Дня Республики, затем посвящали Дню Независимости. С этого года в календаре турнира обозначена октябрьская дата.

Турнир проходит в два этапа. На отборочный этап уже заявлено 40 участников разных возрастов, среди них шахматисты КМС и обладатели I и II разрядов, рассказала «НГ» директор Детско-юношеской спортивной школы шахмат Елена Хрипушина.

Кстати, любой желающий сможет заявить о своем участие в турнире. Организаторы приглашают костанайцев сегодня, 13 октября, в 18:00 пройти его отборочный этап. Соревнование пройдет в шахматном клубе по адресу пр. Аль-Фараби, 72.

Финал состоится здесь же 15 октября сразу же после торжественной церемонии открытия бюста А.Г. Уфимцеву, которое запланировано на 11:00.