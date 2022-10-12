Тариф на вывоз мусора вновь вырастет спустя два месяца в Костанае
12 октября 2022, 14:23 | ЖКХ
Новый тариф начнет действовать с 1 ноября. Он станет выше чуть больше чем на 50 тенге для жителей благоустроенного и неблагоустроенного секторов. При этом 1 сентября тариф на вывоз мусора уже увеличили.
Фото из архива "НГ"
Сообщение об изменении тарифа появилось на сайте ТОО "Тазалык-2012". Компания ссылается на решение маслихата Костаная от 26 сентября 2022 года №155 «Об утверждении тарифов для населения на сбор, вывоз, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Костанай».
Сбор, вывоз, транспортировка, сортировка и захоронение отходов потребления на одного человека
|Абоненты
|Новый тариф с 1 ноября (с учетом НДС), тенге
|Текущий тариф с 1 сентября (с учетом НДС), тенге
|Для благоустроенного сектора
|452,76
|401,35
|Для неблагоустроенного сектора
|540,01
|478,69
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