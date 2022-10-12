Новый тариф начнет действовать с 1 ноября. Он станет выше чуть больше чем на 50 тенге для жителей благоустроенного и неблагоустроенного секторов. При этом 1 сентября тариф на вывоз мусора уже увеличили.

Фото из архива "НГ"

Сообщение об изменении тарифа появилось на сайте ТОО "Тазалык-2012". Компания ссылается на решение маслихата Костаная от 26 сентября 2022 года №155 «Об утверждении тарифов для населения на сбор, вывоз, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Костанай».

Сбор, вывоз, транспортировка, сортировка и захоронение отходов потребления на одного человека

Абоненты Новый тариф с 1 ноября (с учетом НДС), тенге

Текущий тариф с 1 сентября (с учетом НДС), тенге

Для благоустроенного сектора 452,76 401,35 Для неблагоустроенного сектора 540,01 478,69



