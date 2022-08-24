Изменения в тарифе связаны с увеличением нормы образования и накопления коммунальных отходов, сообщает ТОО "Тазалык-2012" на своем сайте. Новые нормы были утверждены решением маслихата областного центра 9 августа.

Фото из архива "НГ"

В связи с этим с 1 сентября тариф на одного человека будет составлять: 401,35 тенге в благоустроенном секторе и 478,69 тенге в частном. Ранее костанайцы за вывоз мусора платили 397,17 и 472,42 тенге с человека соответственно.

С новыми нормами можно ознакомиться в документе, опубликованном в системе нормативных правовых актов.