Ремонт участка трассы республиканского значения Костанай - Карабалык в районе села Федоровка длиной 2,6 км планируют завершить до конца этой недели. Об этом сообщили 11 сентября на брифинге в РСК.

Олжас Нургалиев и Андрей Горват / Фото Сауле КУАНБЕК

9 октября в телеграм-канале "НГ" было опубликовано видеообращение подписчика: "Никак не могут закончить ремонт участка около Федоровки... Уже разбили новый асфальт, который положили этим летом". Как сообщил директор Костанайского филиала АО НК "КазАвтоЖол" Андрей ГОРВАТ, отвечая на вопрос "НГ", подрядчик - ТОО "АБЗ+" - уже устраняет повреждения нижнего слоя, затем будет уложен верхний слой.

- 12,5 млрд тенге выделены на реконструкцию участков от станции Тобол до Аятского моста, 24 км завершены, комиссия уже была, - отметил он. - Этот участок перевели с третьей технической категории на вторую - то есть расширили проезжую часть с 8 м до 9 м.

Продолжается реконструкция участка от Аятского моста до Рудного. Эту часть дороги также переводят с III на II техническую категорию.

- То есть перевод с двух на четыре полосы, - пояснил дирекор филиала "КазАвтоЖол". - Положены два слоя асфальтобетонного покрытия. Сдача объекта планируется на следующий год.

Капремонт 14 км автодороги завершается в районе села Севастополь Сарыкольского района - осталось провести освещение, посеять траву. Средний ремонт проводят на дорогах республиканского значения в сторону Челябинска и по аулиекольской трассе в сторону Есильского района общей продолжительностью 141 км должны завершить в ближайшие 10 дней.

Ремонт на участке трассы областного значения Айет - Варваринское в границах Костанайской области с выходом на Россию планируют начать в 2022 году и закончить в 2023-м. Расходы бюджета составят 3 млрд тенге.

- Реализация данного проекта приведет к доведению дороги до III технической категории и увеличит транспортный логистический потенциал области, - отметил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Олжас НУРГАЛИЕВ. - В текущем году начат средний ремонт среднего участка автомобильной дороги областного значения Аулиеколь - Жолдама, протяженностью 50 км, общая стоимость 1,8 млрд тенге. Завершение проекта запланировано на 2023 год. Это единственный транспортный коридор, связывающий областной центр с городом Аркалык, Джангильдинским и Амангельдинским районами.

На брифинге прокомментировали сообщение антикоррупционной службы о том, что в результате экспертизы состояния кернов на трассе Аулиеколь - Жолдама выявлено 90% несоответствий требованиям качества. По словам Нургалиева, здесь провели средний ремонт. Участок был принят в эксплуатацию. Причем по среднему ремонту меняется только конструктив, то есть обновляется дорожное полотно сверху. Проверка кернов на таких участках не предусматривается, тем более - по уже эксплуатируемой автодороге.

- Но в наших случаях, когда делается дорога, технадзор и подрядчик предоставляют все соответствующие документы, в том числе аккредитованных лабораторий о соответствии всех работ. Только потом мы принимаем работу, - отметил Нургалиев. - Ремонт на дороге Аулиеколь - Жалдама был начат в 2020 году с 50-го километра. Уже два сезона отстоял.

Нарушения, выявленные антикором устраняться не будут.

- Потому что это не нарушения. Когда дорогу принимали, нам все документы дали, - акцентировал Нургалиев.

В 59 населенных пунктах области по программе "Ауыл –Ел бесігі" в этом году проходят строительно-монтажные работы на общую сумму 2,5 млрд тенге. В полном объеме ремонт завершен на 58 объектах.

- На ремонт автомобильных дорог районного значения из бюджета выделены 6 млрд тенге. На данный момент из 170 объектов строительно-монтажные работы завершены на 151-м, - сообщил руководитель управлени. - Доля дорог местного и областного значений в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 85%.

"Национальный центр качества дорожных активов" провел в этом году экспертизу на 174 объектах. Выявлены 225 замечаний, 212 из них уже отработали.

Андрей Горват также ответил на вопрос "НГ" о введении платных дорог.

- В настоящее время этот вопрос не рассматривается, - заключил он. - Это связано с тем, что их состояние не соответствует I технической категории.