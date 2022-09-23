Такой высокий процент несоответствия отобранных кернов требованиям качества выявили эксперты Национального центра качества дорожных активов на трассе "Аулиеколь-Жалдама", ремонт которой начался в марте 2021 года и был продлен на 2022-й.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Костанайской области Алмас АМАНОВ на заседании комиссии по противодействию коррупции.

Практически такая же ситуация на автодорогах «Амангельды–Урпек-Рахмет-Алиби», «Шубалан-Карасу», «Аркалык-Ашутасты-Шиели», ремонт которых еще не закончен. Но уже сейчас на отремонтированных участках образовались ямы, выбоины и неровности.

По словам Аманова, в нашем регионе не редки случаи лоббирования интересов недобросовестных подрядчиков и принятия некачественных работ. При строительстве и реконструкции автомобильных дорог конкурсная документация подстраивается под конкретных поставщиков. В итоге основные объемы работ по дорогам оказываются в одних руках. У подрядчиков же недостаточно техники и ресурсов, из-за чего сроки работ срываются, их приходится продлевать, и как итог - приемка некачественных работ.

Еще одна проблема, которая беспокоит антикор, - недостаток выделенных средств для проверки качества дорог. К примеру, при строительстве дороги «Ашутасты-Шиели» в 2022 году было отобрано 13 проб, анализ показал, что 10 из них не соответствует нормам, однако контрольные пробы не проводились в связи с отсутствием финансирования со стороны акимата.

При этом по закону дороги не могут быть приняты без положительного заключения Наццентра. Однако некачественные дороги все же принимались.

Подводя итоги заседания, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ поручил найти средства на экспертизу качества дорог и не принимать дороги без положительного экспертного исследования. Также указал провести ревизию всех отремонтированных дорог и добиться исправления дефектов, в том числе по дорогам, находящимся на гарантийном сроке.

По официальным данным, в регионе более 9 тыс км автодорог. На их ремонт только за последние 5 лет из госбюджета выделили 175 млрд тенге. В удовлетворительном состоянии - только 78% дорог.

