Проблему уже обсуждали перевозчики и представители КТЖ, но результата эти переговоры не дали, отметил заместитель директора региональной палаты предпринимателей Костанайской области Саят ЖУСИПБЕКОВ на совещании в РПП, которое прошло 10 октября.

- Председатель правления Владимир Петров пообещал изменить ситуацию, - рассказал Жусипбеков. - Для оперативного решения вопросов по приему и отправке вагонов был создан общий чат с участием предпринимателей со всей республики. Но по прошествии двух недель ситуация не изменилась, а даже усугубилась. На днях мы были на заводе «ЕВРАЗ Каспиан Сталь». Производство пришлось остановить, так как уже произведенную продукцию не могли вывезти со склада. На наш взгляд, это ЧП для Костанайской области и республики в целом. Крупные предприятия вынуждены остановить свою работу из-за банального дефицита вагонов.

Неделю назад «НГ» рассказывала о проблемах на железной дороге. Предприниматели в разговоре с корреспондентом объясняли, что из-за простоя каждые суткитеряют по 100 000 тенге с одного вагона.

После выхода статьи в редакцию прислали видеозапись о том, как сотрудники железной дороги закрывают стрелку на путях без объяснения причин. Об этом видео на совещеании упомянул генеральный директор ТОО «ТобылТранс» Николай КРАСНОЩЕКОВ.





- 4 октября мною были озвучены наболевшие вопросы на площадке антикоррупционной службы в Астане, - сказал он. - Снова озвучивать свой доклад я не вижу смысла, так как проблема известна всем. И всем интересно, что изменилось за неделю в работе грузоотправителей. Первым делом я бы хотел заострить внимание на выбранном пути руководства костанайского филиала КТЖ, которые пытаются заставить замолчать представителей бизнес-сообщества.

Краснощеков показал опубликованное в СМИ видео и добавил, что его фирма обратилась в транспортную прокуратуру Костаная. После вмешательства надзорного органа замок убрали в течение двух часов, так как «действия главного инженера станции Костанай признали незаконными».

- Мы проехали на станцию, где нам сказали, что мы не имеем права заезжать на пути, которые были закрыты, - сказал гендиректор ТОО «ТобылТранс». - У нас есть инструкция, которая согласована с начальником станции Костанай. В ней предусмотрено проведение нашей компанией маневровых работ на данных путях. В связи с чем нам закрыли стрелку, мы не понимаем. Аналогичные факты были и ранее. Мы понимаем, что в одночасье работа станции не стабилизируется. Но с 8 октября станция начала у нас принимать вагоны. Большую часть вагонов мы вывезли. Из 350 вагонов у нас остаток был - 86 вагонов. Еще порядка 100 вагонов мы вывели на станционные пути, но они еще не оформлены. С 8 октября изменений мы видим.

Выступили и задали вопросы другие грузоотправители. Жусипбеков отметил - по данным РПП, проблема заключается в нехватке локомотивов, причем из четырех путей станции Костанай работают лишь два. В результате тарифы на железнодорожные перевозки выросли в три раза. Предложил навести порядок, а если не получится, то «произвести возврат в КТЖ частных вагонов и локомотивов». Для быстрого решения нужно срочно починить все сломанные вагоны, а также согласовать с бизнесом график подачи и отгрузки.

В КТЖ ответили, что создали комиссию и пообещали до конца недели дать ответы по всем проблемным вопросам. Комиссия начинает работу 11 октября.





- 6 локомотивов работают на данный момент на станции Костанай, - сообщил заместитель генерального директора ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Кумисбек МАТЖАНОВ. - Для усиления из других отделений к нам направили дополнительно 5 локомотивов. Совместными усилиями с частным оператором мы решим проблему. Но есть и другой взгляд - нужно решать системно. Суть в том, что все участники процесса перевозки отвечают за свою роль. Нехватки вагонов нет. Есть системные недоработки, решения по ним мы будем принимать после окончания работы комиссии.

По словам Матжанова, проблемы у казахстанской железной дороги вызваны отчасти военным конфликтом России и Украины. Поменялась география перевозок, что «привело к затовариванию стыковых станций со стороны РЖД». Если кратко, то часть локомотивов РФ использует для транспортировки военных грузов. Поэтому казахстанские локомотивы приходится отвлекать на перевозку гражданских грузов.



- Есть вопросы по срокам доставки грузов, где железная дорога должна обеспечить подвоз и перевозку вагонов, - добавил Матжанов. - Установленные сроки есть в договоре, это около 200 км в сутки. Мы этот показатель выдерживаем.

Уже после совещания представитель КТЖ объяснил журналистам - если раньше на рынке работал только один оператор, то теперь их стало несколько. А инфраструктура станции Костанай рассчитана на обслуживание только одного оператора.



Корреспондент «НГ» попросил Матжанова прокомментировать скандальные видеоролики, которые в начале совещания показывал Николай Краснощеков.

- Из Астаны у нас направлена группа, сотрудники корпоративной безопасности данный вопрос тщательно изучат и дадут правовую оценку, - ответил заместитель гендиректора ТОО "КТЖ-ГП".

Саят Жусипбеков зачитал итоговый протокол с предложением навести порядок, инициировать проверку костанайского филиала с привлечением госорганов и предпринимателей, публиковать график подачи и уборки вагонов.