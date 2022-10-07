Если проверка подтвердит нарушение нормативов, в адрес филиала КТЖ направят предписание. Об этом "НГ" сообщила руководитель Костанайского отделенческого управления санэпидконтроля на транспорте Елена КЛИМОВА.

Фото из архива "НГ"



Прецеденты в Казахстане уже были - по словам Климовой, в Алматы жительнице удалось доказать железнодорожникам, что они превышают нормативы уровня звука.

28 сентября "НГ" отправила запрос в УСЭК на транспорте, с просьбой прокомментировать жалобу костанайца Александра ГУРЬЯНОВА на звуковые сигналы локомотивов в ночное время. После этого госорган провел круглый стол, пригласив Гурьянова, представителя ТОО «КТЖ - грузовые перевозки «Костанайское отделение ГП» и корреспондента «НГ».

Гурьянов, прооживающий в районе железнодорожного вокзала, пытается доказать местному отделению КТЖ и чиновникам, что на протяжении нескольких месяцев машинисты локомотивов совершают произвольные сигналы большей громкости в ночное время. Причем сигналы эти продолжительные с относительно небольшим промежутком времени. По словам читателя, у него начались проблемы со сном.

В КТЖ пояснили, что звуковые сигналы являются неотъемлемой составляющей частью работы железнодорожного транспорта, так как их подача предупреждает возможную опасность на железнодорожных путях. При этом произвольные сигналы невозможны, потому как за этим ведется строгий контроль

В ответе на запрос "НГ" Елена Климова подтвердила, что уровень шума регламентируют Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающие воздействие на человека.

- Согласно Приложению 2, таблицы 2 документа, - сообщается в ответе, - максимальный уровень звука в жилых комнатах и квартирах в соответствии с трудовым законодательством с 09:00-22:00, 22:00-09:00 в будние дни составляет 55 дБ; с 10:00-23:00, 23:00-10:00 в выходные и праздничные дни - 45 дБ. Эквивалентный уровень шума, соответственно, 30 дБ и 40 дБ.

На территориях, прилегающих к зданиям поликлиник, школ и аналогичных учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадок отдыха микрорайонов и групп жилых домов, уровень звука не должен превышать 70 дБ в будние дни и 60 дБ в выходные и праздничные дни

Ранее в костанайском отделении КТЖ нам пояснили, что предельно допустимый уровень шума звукового сигнала при использовании тифона составляет 106,6 дБ при допустимой норме 120 дБ и при использовании свистка 101,6 дБ при допустимой норме 105 дБ.

На круглом столе Александр Гурьянов просил все же рассмотреть возможность недопущения произвольных сигналов в ночное время и понизить уровень громкости.

- Инструкция по сигнализации является конституцией для железной дороги, - ответил представитель начальник отдела контроля ремонта ТОО «КТЖ - грузовые перевозки «Костанайское отделение ГП» Самат АГИБАЕВ. - Произвольных сигналов не бывает. На своем уровне мы готовы помочь. В моей практике был случай, когда одному из жителей, который так же жаловался, заменили окна, чтобы снизить уровень шума. Если вы подскажете другой выход, мы рассмотрим. Но опять же тратить свое рабочее время без запроса от госоргана мы не будем.

Но есть один нюанс - управление санэпидконтроля на транспорте не может замерить уровень звука в квартире Гурьянова по своей инициативе. Поэтому Александр Гурьянов намерен обратится с просьбой о проведении проверки в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

