Пенсионер Александр ГУРЬЯНОВ живет в районе железнодорожного вокзала. Продолжительные гудки локомотивов в ночное время стали причиной его бессонницы и жалоб в разные инстанции. Обратился с письмом и в редакцию "НГ".

Фото Ксении РЕБИК

- Нынешней ночью, впрочем как и в предыдущие, жители близлежащих к зданию вокзала домов прослушали громкое исполнение соло «Воздушная тревога или попробуй заснуть». Громкое исполнение - это рёв, - пишет Гурьянов. - Частота подачи сигналов на протяжении ночи определяется произвольно, но к рассвету возрастает.

Мы отправили запрос в филиал ТОО «КТЖ - грузовые перевозки «Костанайское отделение ГП».

- Звуковые сигналы выражаются числом и сочетанием звуков различной продолжительности. Количество сигналов регламентировано инструкцией по сигнализации на железных дорогах РК, - сообщил в ответе директор филиала Айбек КАЗЫМОВ. - Так как работа носит круглосуточный характер, без выходных и выходных в праздничные дни, ограничение применения звуковых сигналов не представляется возможным. Значение их и днём, и ночью - одно и то же в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, на которых основывается работа железнодорожного транспорта РК.

На станциях и перегонах, расположенных в населенных пунктах, как правило, тепловозы подают звуковые оповестительные сигналы свистком малой громкости. Но на этих участках машинист может подать и сигнал большей громкости - это возможно, пояснили в КТЖ, только в случаях «следования локомотивов в поездах с подталкиванием, возникновения угрозы наезда на людей или препятствий для движения, а также при необходимости подачи сигнала бдительности и тревоги».

Александр Гурьянов понимает необходимость подачи звуковых сигналов для соблюдения безопасности. Будучи человеком рациональным и понимающим технологические процессы, в том числе и в этой сфере, он все же решил посмотреть, при каких условиях "ревут" локомотивы. Когда в очередной раз не удалось уснуть из-за серии звуковых сигналов, прошел к железнодорожным путям. Читатель утверждает: "Никаких маневров в этот момент локомотив не производит, просто стоит и гудит".

Однако в ответе отделения КТЖ заверили - без совершения маневровых действий сигнал не подается.

- Машинист локомотива самовольно без надобности не может подавать сигнал, если того не требует ситуация, - пояснил Казымов. - Машинисты вынуждены постоянно заблаговременно подавать оповестительные звуковые сигналы, и даже это не гарантирует, что люди своевременно на них отреагируют.

Кроме того, на станциях одновременно могут находится несколько локомотивов, в том числе магистральных, которые могут подавать звуковые сигналы, выполняя операции по прибытию или отправлению, либо при производстве другой маневровой работы. Все действия в части подачи звуковых сигналов регламентируются Правилами технической эксплуатации железнодорожного транспорта, Инструкцией по сигнализации на железнодорожном транспорте, Техническо-распорядительным актом станции.

Гурьянов предполагает, что неприятный для восприятия сигнал связан с моделью тепловоза.

- В целях определения уроня звукового сигнала тепловозов серии ТЭ33А на производственных площадках АО «Локомотив құрастыру зауыты», где ведется сборка тепловозов этой серии, специалистами РГКП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы города Астаны» проведено обследование, - отметили в костанайском отделении КТЖ. - Результаты обследования показали, что предельно допустимый уровень шума звукового сигнала при использовании тифона составляет 106,6 дБ при допустимой норме 120 дБ и при использовании свистка 101,6 дБ при допустимой норме 105 дБ. Это говорит о соответствии уровня звукового сигнала тепловоза серии ТЭ33А требованиям Закона РК «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населении».

Однако, как выяснила "НГ", согласно данным информационно-правовой системы adilet.zan.kz, Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населении» имеет статус утратившего силу еще с 2002 года. Вместо него действует Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», в ст. 95 которого «оптимальный уровень шума на рабочих местах, допустимый уровень шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» определяется как «санитарно-эпидемиологические требования к объектам, подлежащим государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Кроме того, есть ряд нормативных актов, определяющие санитарные правила и гигиенические нормативы. В гигиенических нормативах к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, обозначены оптимальные и допустимые показатели звука во время выполнения работ. Например, диапазон предельно-допустимого уровня звука на рабочих местах в объектах, связанные с деятельностью подвижного состава железнодорожного транспорта, варьируется в диапазоне от 49 дБ до 99 дБ. В жилых комнатах квартир шкала допустимого шума допускает верхний предельный показатель в 79 дБ.

В учебном литературе по акустической экологии отмечается, что шум является сильнейшим раздражающим фактором не только для психики, но и для биофизиологии. Повышенный уровень шума вызывает сдвиги в различных функциональных системах организма человека. Вот что к. т. н. Андрей Соловьев пишет в своем учебнике «Акустическая экология»:

«При длительном воздействии шум с уровнем 70‒90 дБ приводит к заболеваниям нервной системы, а шум более 100 дБ ‒ к снижению слуха вплоть до глухоты. Воздействие шума с уровнем 85‒90 дБ приводит к снижению чувствительности слуха на высоких частотах. При этом человек долгое время жалуется на недомогание с симптомами: головная боль, головокружение, тошнота, чрезмерная раздражительность. Под воздействием сильного шума, особенно высокочастотного, в органе слуха происходят необратимые изменения. При высоких уровнях шума слуховая чувствительность падает уже через 1‒2 года, при средних ‒ снижение слуха обнаруживается гораздо позже – через 5‒10 лет. Поэтому особенно важно заранее принимать соответствующие меры защиты от шума».

Остается предполагать, что регламент деятельности подвижного состава в населенных пунктах не распространяется на указанные нами нормативные акты.

«НГ» направит запрос в службу санитарно-эпидемиологического контроля с просьбой прокомментировать данную ситуацию, а также рассмотреть возможность проведения экспертизы уровня шума в жилом помещении.