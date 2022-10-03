В городском парке Рудного не успели люди освоить новшества, как нашлись «герои», начавшие всё рушить. Я писал об этом ещё в феврале.

Акиму, акимату надо поменьше устраивать междусобойчиков типа посадки деревьев в сквере Марите Бежите. Надо всегда и везде привлекать народ, рядовых жителей. Чтобы люди не могли говорить "Они посадили/сделали/построили/создали...".

Люди должны понимать и говорить, что всё, что делается в городе, делают они сами для себя. "Мы посадили/сделали/построили/создали..."

Народ должен видеть, что чиновники - такие же люди, жители города, "сделанные из того же теста, что и все". Ведь основная масса людей воспринимает их, как нечто оторванное от земли, не соприкасающееся с народом.

А когда народ будет привлекаться в городскую жизнь по любому, самому незначительному поводу, то и относиться к результатам он будет по-другому. И детей будет воспитывать в бережливом отношении к городу, а не в пофигистском.

Да, сначала это будет человек 5-10-15. Мало. Но главное - перестроить сознание чиновникам. А народ подтянется.

Но у нас чиновники пока ведут себя, как пастухи, пасущие отару баранов. Они "сами знают", что людям надо, а люди должны только восхищаться тем, что снисходительно делают "для народа" чиновники. По сути - они делают для себя, для отчётности. Что по тому или иному поводу думает народ, им не интересно.

Потому и имеем, что имеем.