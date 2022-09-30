Наличие подложных номеров у водителя, наехавшего 28 сентября на ул. Складской на собаку, опровергли в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- Факт наезда зарегистрирован, проводятся необходимые мероприятия для привлечения водителя к ответственности, - сообщили в ведомстве. - Его личность была установлена. Мужчина был опрошен при проверке, был осмотрен его автомобиль, а также установлены свидетели происшествия. На подложных номерах он не ездил. В данный момент собранные доказательства оцениваются для принятия процессуального решения.

Напомним, свидетельница происшествия ранее сообщила "НГ", что опрашивавший ее полицейский в разговоре упомянул, что на микроавтобусе были установлены подложные номера. Кроме того, из того же разговора женщина узнала, что водитель обратился с заявлением в полицию и утверждал, что наехал на собаку из-за помехи справа.

Тогда же зооволонтеры сообщили, что мужчина уже ранее мог наезжать на собак. Но действительно ли это так и был ли он привлечен к ответственности, так и осталось неизвестным - в пресс-службе ДП нам так и не ответили.

- На видеозаписях происшествия достаточно доказательств, чтобы человек, совершивший наезд на мирное животное, понес хотя бы административное наказание, - прокомментировала происшествие волонтер ОО «Надежда плюс kst» Анастасия СЕРИКОВА. - На видео четко видно, что мужчина переехал собаку, скорее всего, намеренно. Причем есть видео с разных ракурсов - описываемых помех на дороге не было. И это может увидеть абсолютно каждый костанаец!