Мобилизационный пункт появится на границе с Казахстаном в Астраханской области, сообщили власти региона. В Красноярском районе области введен режим повышенной готовности из-за большого скопления машин на границе, сообщает "Коммерсантъ".

Очереди на пограничном пункте в Челябинской области / Фото 74.ru

«Также в пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток»,— говорится в сообщении на сайте правительства.

На границах России образовались многокилометровые пробки на фоне объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. Накануне, 28 сентября, на погранпереходе на финской границе «Торфяновка» был установлен мобильный призывной пункт. К погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией был отправлен БТР на случай, если уклонисты прорвут границу. Северная Осетия ограничила въезд на территорию республики из-за того, что власти не могут обеспечить порядок и безопасность на границе.

Российские власти не дают однозначного ответа на вопрос о том, разрешен ли резервистам выезд за границу. Минобороны в начале недели сообщало об отсутствии запретов на передвижение граждан. Однако сегодня, 29 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по закону о мобилизации стоящим на воинском учете гражданам запрещен выезд с места жительства без согласования с военкоматом.