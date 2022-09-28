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Еще в двух районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе

28 сентября 2022, 16:56 |  ЖКХ

В ТОО «ЭПК-forfait» скорректировали план работ Костанайской Горэлектросети на конец этой недели и начало следующей. С 29 сентября по 4 октября работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в трех районах областного центра. Об одном из них пресс-служба сообщала ранее.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами отключение электроэнергии будет у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-205 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 28 сентября по 1 октября  с 10:00 до 19:00

Спальный сектор:

  • ул. Лермонтова 14,14/1.

Частный сектор:

  • ул. Лермонтова 1-11,
  • 6-й пр. Лермонтова 1-10.

ТП-34 (работы на подстанции)

29 сентября с 10:00 до 19:00

  • общежитие пед. колледжа,
  • общежитие КСТ,
  • общежитие КГУ,
  • магазин «Мир детей»,
  • «Кия»,
  • «Элит»,
  • ИП Джантурина,
  • фирма «МАС».

Спальный сектор:

  • ул. Пушкина 140/1.

Частный сектор:

  • ул. Козыбаева 111-142, 125/1-125/10,
  • ул. Пушкина 122-136,
  • ул. 1 Мая 134-178,
  • ул. Амангельды 111-135, 135а.

Светофор:

  • ул. Баймагамбетова – ул. Амангельды

КТП-99в (работы на подстанции)

30 сентября и 4 октября с 10:00 до 19:00

Частный сектор:

  • ул. Мира 1-23, 11/1,11/2, 13/1.13/2.15/1,15/2,17/1,17/2,19/1, 19/2,
  • ул. Достык 4/2,9/8, 10-36, 14/3,14/5,
  • ул. Жуковского 27- 53,
  • ул. Мирная 28/-51,
  • ул. Крупской 22-39,
  • 4-й пр. Спартака 36/9-36/18, 14/1,17/3-17/11,
  • 5-й пр. Спартака 12/1-12/3, 40/8-40/14, 42/1-42/8,
  • ул. Степная 2-37, 1/1-1/12, 12/1-12/23, 14/2-14/34,
  • пр. Станционный 5/14-5/15,
  • ул. Станционная 10/11,1/4, 1/16, 1/16а,1/33-1/40, 1/3, 1/22,1/24,
  • ул. Кленовая 3/5-3/38, 5/21,5/25,
  • ул. Автозаводская 4/2-4/24,
  • ул. Аксу 1-25,
  • ул. Студенческая 19/1-19/27, 21/17-21/23, 44-62,
  • ул. Химиков 11-20,
  • ул. Солнечная 38/2-38/34, 40/1-40/13,
  • ул. 6-я Солнечная 1-41,
  • ул. 7-я солнечная 2-42,
  • ул. 8-я Солнечная 3-41,
  • ул. Чекмарева 2-26.