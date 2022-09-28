В ТОО «ЭПК-forfait» скорректировали план работ Костанайской Горэлектросети на конец этой недели и начало следующей. С 29 сентября по 4 октября работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в трех районах областного центра. Об одном из них пресс-служба сообщала ранее.

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В связи с работами отключение электроэнергии будет у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-205 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 28 сентября по 1 октября с 10:00 до 19:00

Спальный сектор:

ул. Лермонтова 14,14/1.

Частный сектор:

ул. Лермонтова 1-11,

6-й пр. Лермонтова 1-10.

ТП-34 (работы на подстанции)

29 сентября с 10:00 до 19:00

общежитие пед. колледжа,

общежитие КСТ,

общежитие КГУ,

магазин «Мир детей»,

«Кия»,

«Элит»,

ИП Джантурина,

фирма «МАС».

Спальный сектор:

ул. Пушкина 140/1.

Частный сектор:

ул. Козыбаева 111-142, 125/1-125/10,

ул. Пушкина 122-136,

ул. 1 Мая 134-178,

ул. Амангельды 111-135, 135а.

Светофор:

ул. Баймагамбетова – ул. Амангельды

КТП-99в (работы на подстанции)

30 сентября и 4 октября с 10:00 до 19:00

Частный сектор: