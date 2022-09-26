План работ электросети на эту неделю уточнили в ТОО «ЭПК-forfait»
Ремонтные работы, как и сообщалось на прошлой неделе, пройдут в пяти районах Костаная. Изменения внесли в список районов, где пройдут работы: один выбыл, а новый добавили.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами на подстанциях и высоковольтных линиях 26 по 30 сентября отключения электроэнергии коснутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 26 по 30 сентября с 10:00 до 19:00
- Музыкальная школа по ул. Козыбаева 37
Частный сектор:
- ул. Козыбаева 21-36,
- ул. 1 Мая 42/1- 42/10.
ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 26 по 30 сентября с 10:00 до 18:30
- ТОО «Теплосервис» по ул. Журавлевой 25
Частный сектор:
- ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5,
- ул. 1 Мая 4-52,42/2,
- ул. Дощанова 94-128,
- ул. Журавлевой 3-25.
ТП-20 (работы на подстанции)
27 сентября с 10:00 до 19:00
- школа № 11,
- магазин «IN МАРТ» по ул. Алтынсарина 236,
- детский сад «Айгерим»,
- клиника «Уромед»,
- магазины «Коробочка»,
- «Удача»,
- «Угловой».
Спальный сектор:
- ул. Лермонтова 9, 13,13а,
- ул. Северная 18.18а.
Частный сектор:
- ул. Орджоникидзе 1-13,
- ул. Луговая 1-28,
- ул. Введенская 27/1, 2-31,
- ул. Северная 3-34,
- ул. Каирбекова 245-297,
- пер. Дальний 22-34, 27/2-27/8,
ТП-058 (работы на подстанции)
28 сентября с 10:00 до 19:00
- конд. цех «Любимая Ева»,
- парикмахерская «Вишенка»,
- АЗС № 12,
- столовая,
- аптека,
- магазин «Колибри» по пр. Кобланды Батыра 54.
Спальный сектор:
- ул. Курганская 4.
ТП-34 (работы на подстанции)
29 сентября с 10:00 до 19:00
- общежитие пед колледжа,
- общежитие КСТ,
- общежитие КГУ,
- магазин «Мир детей»,
- «Кия»,
- «Элит»,
- ИП Джантурина,
- фирма «МАС».
Спальный сектор:
- ул. Пушкина 140/1.
Светофор:
- ул. Баймагамбетова – ул. Амангельды
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