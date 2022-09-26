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План работ электросети на эту неделю уточнили в ТОО «ЭПК-forfait»

26 сентября 2022, 15:53 |  Государство

Ремонтные работы, как и сообщалось на прошлой неделе, пройдут в пяти районах Костаная. Изменения внесли в список районов, где пройдут работы: один выбыл, а новый добавили.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами на подстанциях и высоковольтных линиях 26 по 30 сентября отключения электроэнергии коснутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 26 по 30 сентября с 10:00 до 19:00

  • Музыкальная школа по ул. Козыбаева 37

Частный сектор:

  • ул. Козыбаева 21-36,
  •  ул. 1 Мая 42/1- 42/10.

ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 26 по 30 сентября с 10:00 до 18:30

  • ТОО «Теплосервис» по ул. Журавлевой 25

Частный сектор:

  • ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5,
  • ул. 1 Мая 4-52,42/2,
  • ул. Дощанова 94-128,
  • ул. Журавлевой 3-25.

ТП-20 (работы на подстанции)

27 сентября с 10:00 до 19:00

  • школа № 11,
  • магазин «IN МАРТ» по ул. Алтынсарина 236,
  • детский сад «Айгерим»,
  • клиника «Уромед»,
  • магазины «Коробочка»,
  • «Удача»,
  • «Угловой».

Спальный сектор:

  • ул. Лермонтова 9, 13,13а,
  • ул. Северная 18.18а.

Частный сектор:

  • ул. Орджоникидзе 1-13,
  • ул. Луговая 1-28,
  • ул. Введенская 27/1, 2-31,
  • ул. Северная 3-34,
  • ул. Каирбекова 245-297,
  • пер. Дальний 22-34, 27/2-27/8,

ТП-058 (работы на подстанции)

28 сентября с 10:00 до 19:00

  • конд. цех «Любимая Ева»,
  • парикмахерская «Вишенка»,
  • АЗС № 12,
  • столовая,
  • аптека,
  • магазин «Колибри» по пр. Кобланды Батыра 54.

Спальный сектор:

  • ул. Курганская 4.

ТП-34 (работы на подстанции)

29 сентября с 10:00 до 19:00

  • общежитие пед колледжа,
  • общежитие КСТ,
  • общежитие КГУ,
  •  магазин «Мир детей»,
  • «Кия»,
  • «Элит»,
  • ИП Джантурина,
  • фирма «МАС».

Спальный сектор:

  • ул. Пушкина 140/1.

Светофор:

  • ул. Баймагамбетова – ул. Амангельды