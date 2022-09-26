Ремонтные работы, как и сообщалось на прошлой неделе, пройдут в пяти районах Костаная. Изменения внесли в список районов, где пройдут работы: один выбыл, а новый добавили.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами на подстанциях и высоковольтных линиях 26 по 30 сентября отключения электроэнергии коснутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 26 по 30 сентября с 10:00 до 19:00

Музыкальная школа по ул. Козыбаева 37

Частный сектор:

ул. Козыбаева 21-36,

ул. 1 Мая 42/1- 42/10.

ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 26 по 30 сентября с 10:00 до 18:30

ТОО «Теплосервис» по ул. Журавлевой 25

Частный сектор:

ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5,

ул. 1 Мая 4-52,42/2,

ул. Дощанова 94-128,

ул. Журавлевой 3-25.

ТП-20 (работы на подстанции)

27 сентября с 10:00 до 19:00

школа № 11,

магазин «IN МАРТ» по ул. Алтынсарина 236,

детский сад «Айгерим»,

клиника «Уромед»,

магазины «Коробочка»,

«Удача»,

«Угловой».

Спальный сектор:

ул. Лермонтова 9, 13,13а,

ул. Северная 18.18а.

Частный сектор:

ул. Орджоникидзе 1-13,

ул. Луговая 1-28,

ул. Введенская 27/1, 2-31,

ул. Северная 3-34,

ул. Каирбекова 245-297,

пер. Дальний 22-34, 27/2-27/8,

ТП-058 (работы на подстанции)

28 сентября с 10:00 до 19:00

конд. цех «Любимая Ева»,

парикмахерская «Вишенка»,

АЗС № 12,

столовая,

аптека,

магазин «Колибри» по пр. Кобланды Батыра 54.

Спальный сектор:

ул. Курганская 4.

ТП-34 (работы на подстанции)

29 сентября с 10:00 до 19:00

общежитие пед колледжа,

общежитие КСТ,

общежитие КГУ,

магазин «Мир детей»,

«Кия»,

«Элит»,

ИП Джантурина,

фирма «МАС».

Спальный сектор:

ул. Пушкина 140/1.

Светофор: