Вопросы пребывания этих иностранцев в регионе, в том числе возможность депортации прибывших, обсуждали 26 сентября на брифинге в РСК. После 21 сентября, дня объявления в России частичной мобилизации, увеличился поток въезжающих в область жителей РФ. По данным миграционной службы, если раньше в день поступало 50-100 уведомлений о прибытии иностранных граждан, то в понедельник, 26-го, их было 400. Впрочем уже во вторник пошло снижение - чуть более 200.

Фото Галины КАТКОВОЙ

По запросу военкомата не выдаем

- По нашей информации, в основном прибывшие намерены следовать далее в Астану и Алматы, некоторые - потом на территорию других государств, то есть наша область для них является транзитной, - сказал на брифинге начальник управления миграционной службы департамента полиции Костанайской области Кайрат ДУТПАЕВ.

По его же словам, 20-25% приехавших - бывшие жители Костанайской области.

До организации брифинга корреспонденты СМИ уже встречались с новыми мигрантами, так что часть вопросов транслировали напрямую от них. Один из самых волнующих - о возможности выдворения.

- Могут ли они подвергнуться депортации по требованию РФ? Ведь ясно, что люди не хотят быть мобилизованными на территории своей страны, уезжают из-за этого, - спросила корреспондент «НГ».

- Есть соглашение между Казахстаном и Российской Федерацией о безвизовом порядке пребывания граждан. Ни слова о тех вопросах, что вы упоминаете, там нет. Поэтому иностранные граждане могут себя чувствовать здесь в безопасности, - ответил Дутпаев.

27 сентября в Службе центральных коммуникаций комментарий на эту тему дал глава МВД РК Марат АХМЕТЖАНОВ. Самое важное в его речи: экстрадиции могут подвергаться только преступники, совершившие уголовно наказуемые деяния и объявленные в международный розыск.

- Военкоматы если будут искать - это не является правовым основанием для их выдачи, - сказал министр.

Только уведомления

До 90 дней россияне могут находиться в Казахстане без регистрации. Как пояснил Кайрат Дутпаев, такой порядок пребывания для граждан из стран Евразийского экономического союза действует с 11 января 2020 года, когда вступили в силу внесенные в миграционное законодательство изменения. Теперь при пересечении границы данные о въезжающих вносятся в базу миграционной службы, а далее должна работать система уведомлений.

Принимающая сторона - гостиница, хостел, родственники - обязана уведомить миграционную службу о приезде иностранца в течение трех рабочих дней, суббота и воскресенье в этот срок не входят. В Костанае сделать это можно по адресу ул. Гоголя, 79 "А" с 8.30 до 18.30, работают там без выходных. Отделения миграционной службы есть во всех городах и районах области. Можно сделать уведомления электронно - на портале egov. В свою очередь принимающая сторона может, пользуясь мобильным приложением eQonaq, внести прибывшего в единую систему учета туристов и миграционного контроля, и выдать ему на руки распечатку.

Если иностранец меняет место пребывания на срок более 3 рабочих дней, принимающие его физические или юридические лица обязаны направить о нем очередное уведомление.

На брифинге спрашивали, что будет, если кто-то проигнорирует требование. Сначала предупреждение. При повторном нарушении, в соответствии со ст. 518 КоАП, штраф в размере 30 МРП.

В чем разница между регистрацией и уведомлением? С правовой точки зрения в регистрации можно отказать, а уведомление просто ставит перед фактом пребывания.

Если хотите остаться

Что делать через три месяца, если нет желания вернуться на родину? В миграционном законодательстве РК отражены 6 причин, по которым можно остаться. Самый простой и надежный способ - легально устроиться в Казахстане на работу. Далее идут - лечение, учеба и т.д.

Есть другой вариант: выехать из РК в третью страну и вернуться. Срок пребывания обнулится.

- Работать можно и без вида на жительство, опять же в связи с тем, что речь идет о гражданах из стран ЕвразЭС, - отметил Дутпаев. - Просто по трудовому соглашению. Имеющий его получает разрешение на временное проживание до года.

На брифинге спрашивали, правда ли, что вид на жительство россиянин может получить только с согласия страны гражданства. Оказалось, что какого-то формализованного документа о согласии не существует. Но при оформлении вида на жительство россиянин должен предоставить казахстанским властям справку об отсутствии или наличии судимости. И она должна быть с гербовой печатью, никак не копией, добытой и присланной онлайн.

Россияне, желающие даже недолго, но задержаться в РК, оформляют Казахстане ИИН как нерезиденты. Как отметил заместитель директора областного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Шынгыс АШИРБЕКОВ, для удобства в Костанае определен ЦОН, который работает с ними - он располагается по адресу ул. Гашека, 14.

Вечером 28 сентября сообщили, что в Костанае открыт отдельный ЦОН для иностранцев по адресу ул. Тәуелсиздик, 118/1 (за магазином «Ажур»).