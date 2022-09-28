Зал для него уже оборудовали по адресу ул. Тәуелсіздік, 118/1 (за магазином "Абажур"). Принимать в нем будут только иностранцев. Дополнительный сектор по обслуживанию населения решили открыть в связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы.

- Организовано 12 рабочих мест. Всё подключено к Единой электронной очереди, - сообщил директор филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Миржан ЖАНАБАЕВ. - Помещение уже оборудовано оргтехникой, имеется зал ожидания. Теперь иностранные граждане могут обратиться за получение госуслуг в новый сектор. Тем самым мы разгружаем костанайские ЦОНы.