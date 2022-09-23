После того как Владимир Путин объявил о мобилизации в России, уезжающих из страны молодых людей начали допрашивать на границе о том, состоят ли они на военном учете и когда планируют вернуться обратно. Андрей С. рассказал Русской службе BBC News как в ночь с 21 на 22 сентября переходил российско-казахскую границу:

"21 сентября я проснулся в 9 утра, послушал обращение президента, в 10:30 выехал на вторую квартиру, чтобы собрать вещи, в 14 вылетел в Челябинск и оттуда на маршрутке поехал на границу. Не знаю, подпадаю я под мобилизацию или нет, но я не люблю экспериментировать.



Отсевы на границе начались в тот момент, когда мы стояли в очереди. За два часа до этого, как мы ехали к границе, все было просто и быстро, а тут начали останавливать. Границу мы пересекали в Бугристом - это трасса из Челябинска в Костанай. Мы ехали на маршрутном автобусе и очередь на границе была машин 100. За небольшим исключением это все были молодые парни. Некоторые с девушками и женами. Но 90% в очереди были молодые мужчины.



Когда мы увидели эту очередь, поняли, что стоять придется несколько часов, а за это время можно выпустить несколько указов. Так что мы взяли чемоданы и пошли пересекать границу пешком. На пересечение российской границы уходит час-полтора. Пограничники спрашивают, когда купили билеты, какая военная специализация, слышали ли про мобилизацию. Каждого мурыжат по 7-10 минут, а некоторых парней забирают на дополнительный допрос, но военный билет при этом ни у кого не спрашивают.



Ночью это выглядит довольно театрально, когда ты с чемоданами тащишься по нейтральной полосе, а потом казахские пограничники шутят: куда вы бежите как беженцы? Планов возвращаться в Россию у меня нет, я уезжал в Казахстан на полгода еще в начале марта, потом решил на месяц съездить в Москву проведать родителей, но вот снова пришлось убегать".

Пограничная служба КНБ РК соообщила, что на казахстанско-российской границе увеличилось количество въезжающих в Казахстан иностранных граждан.



"Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На 4-х наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле", - говорится в сообщении. - "Пограничной службой совместно с компетентными государственными органами обеспечиваются безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах. Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством."

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что будут призваны 300 000 резервистов.