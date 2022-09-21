Директор Басаманского лесхоза в Костанайской области ранее был привлечен к административной ответственности. Его оштрафовали за занятие предпринимательской деятельностью, будучи должностным лицом, весной этого года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Басаманский лесхоз, где и начался крупный лесной пожар в Костанайской области, до ареста возглавлял Асгат Жакашев. Ранее прокуратура сообщила о его задержании по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Как выяснилось, в апреле этого года он был оштрафован за занятие предпринимательской деятельностью. Факт был выявлен антикоррупционной службой.

"Совершение административного правонарушения, кроме признательных показаний, подтверждается представленным суду протоколом об административном правонарушении от 31 марта 2022 года, приказ № 51 от 25 декабря 2019 года о назначении на должность директора Жакашева Асгата в КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства". За период 2019-2021 годов проводились налоговые отчисления в качестве индивидуального предпринимателя, сведения из Департамента государственных доходов по Костанайской области", - указано в постановлении Аулиекольского суда.

Несмотря на то что Асгат Жакашев на судебном заседании рассказал, что налоги он заплатил за предыдущие годы, думая, что это пеня, а деятельность ИП уже приостановлена, его все же признали виновным. Суд назначил ему штраф в размере 428 820 тенге.

Согласно открытым данным, ИП под руководством директора лесхоза занималось прочими строительными работами, требующими специальных профессий. Это малое предприятие, в котором работает до пяти человек, адрес регистрации - Рудный.

Напомним, руководителя лесного хозяйства арестовали в Костанайской области. 13 сентября начато досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства". Отмечается, что досудебное расследование проводится по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (статья 361, часть 4, пункт 3 Уголовного кодекса). В отношении руководителя учреждения судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.