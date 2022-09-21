В 2022 году завершается реализация госпрограммы «7-20-25» - это, пожалуй, последний льготный продукт, который дает возможность казахстанцам приобрести жилье. Союз строителей Казахстана считает, что необходима новая программа субсидирования населения.

Фото Ксении РЕБИК

Об этом представители отраслевого объединения заявили на пресс-конференции 20 сентября.

В августе облакимат и АО «Отбасы банк» запустили программу льготного кредитования «Жас шаңырақ». По ее условиям молодая семья сможет купить квартиру в новостройке, либо на вторичном рынке стоимостью до 15 млн тенге. Но предложенный акиматом приоритет доступен не всем костанайцам.

Фото Сауле Куанбек

– Без программы субсидирования мы будем вынуждены снижать объемы строительства, – отметил заместитель директора ТОО «CK KBS» Сергей ЗУЁНОК. – Не скажу, что продажи сегодня отсутствуют, но глобального спроса на них нет. Действительно, платежеспособность населения оставляет желать лучшего. Мало тех, кто готов внести 100% предоплаты. Приходят люди, говорят, что у них есть только 20% от стоимости. Ни один банк не готов выдать им кредит. А 18-23% по кредитам банков – это очень большая финансовая нагрузка для потребителей.

Рост цен на недвижимость подтверждают и представители риэлтерской компании «Этажи». В Костанае средняя стоимость 1 кв. м в новостройке обойдется покупателю в 320 000 тенге. На вторичном рынке - от 270 тысяч до 380 тысяч тенге. В «спальных» районах цена квартиры площадью 35 кв. м со средним ремонтом доходит до 13 млн тенге.

В общем объеме продаж доля ипотеки, по словам костанайских застройщиков, составляет львиную долю – 75-80%. И продажи в этом направлении идут в основном через «Отбасы банк» и по госпрограмме «7-20-25».

Фото Сауле Куанбек

– Нужна программа, а лучше несколько: и для БВУ, и альтернативные программы для оператора в лице «Отбасы банк». Нужны программы, которые позволят потребителю на более выгодных, щадящих, условиях приобретать жилье, – подчеркнул руководитель филиала Союза строителей Казахстана, директор ТОО «Bolashak Construction company KZ» Уалихан НЫСАНОВ.

Одним из вариантов решения жилищного вопроса в ССК рассматривают возможность субсидирования банков второго уровня по всем существующим ипотечным программам, чтобы те могли предоставить населению ипотеку со ставкой не выше 5% годовых. Задолго до завершения ряда госпрограмм по льготному кредитованию казахстанские строители просили правительство о разработке новой ипотечной программы со ставкой от 0 до 5% годовых, в зависимости от финансового положения вкладчика.

– Диалог с правительством пока идет в одностороннем порядке, – сетует Нысанов. - Если это будет так же продолжаться, то мы, наверное, никогда не увидим выгодных для казахстанцев программ кредитования. И это проблема не только строительной отрасли, это проблема всего населения страны.

Фото Сауле Куанбек

Помимо снижения процентной ставки по ипотеке, ССК предлагает убрать существующий для всех потенциальных заемщиков барьер – первоначальный взнос.

– Ипотека должна решаться на государственном уровне. Мы должны писать письма, мы должны говорить об этом, – согласился с застройщиками директор агентства по недвижимости «Этажи» в Костанае Андрей ПРИВАЛЬЦЕВ. – Мы понимаем, что отрасль строительства в экономике важна и занимает большую долю. Считаю, что государство должно регулировать это, должны появиться какие-то ипотечные программы. Госпрограмма «7-20-25» завершается. Насколько знаю, «Отбасы банк» с 1 октября поднимает ставку на 3%. Это опять удорожание. 3% за 20 лет – это огромные суммы для тех людей, которые уже сейчас не могут себе позволить купить жилье...

Большим подспорьем в решении жилищного вопроса, по мнению участников пресс-конференции, станет возможность подведения инженерных коммуникаций и предоставление земельных участков застройщикам за счет республиканского бюджета.

– Если бы дополнительно государство давало и в этом поддержку, то это удешевит объекты на 20-30%, - отмечает Зуёнок. - Население смогло бы приобрести жилье, отрасль пошла бы вверх. Многие думают, что застройщик вкладывает 50% рентабельности в развитие компании, но такого нет совершенно. Здесь очень много рисков.

Доступность жилья для населения – это вопрос, прежде всего, себестоимости. Как отметили на брифинге, в ценообразовании участвуют многие факторы, которые ведут только к удорожанию.

– Союз строителей Казахстана ведет работу в нескольких направлениях. Сегодня мы коснулись только ипотечных программ. Но в сфере очень много проблем – рассказал "НГ" Уалихан Нысанов. – Помимо разработки льготных программ, необходимы дополнительные меры в части развития инфраструктуры, предоставления земельных участков за счет государства. Мы понимаем, что ресурсы местных исполнительных органов не потянут эти статьи расходов - их бюджет ограничен. Все эти моменты адресуем к правительству. За четыре года из 22 проблемных вопросов мы решили только пять. Мы просим: даете не нам, дайте хотя бы людям!

– Нет уверенности в будущем, – добавляет Сергей Зуёнок. - Одно исходит из другого. Если у государства есть конкретная программа развития коммерческого или бюджетного жилья на 5-10 лет, тогда застройщик будет готов идти и вкладываться в рынок. Даже производители строительных материалов, которые тоже зависят от темпов строительства, пойдут на риски, начнут работать над модернизацией своих производств.

Застройщики отмечают снижение темпов строительства новостроек. Планы на 2023 год зависят от спроса, но у строителей пока нет определенности.

По данным Бюро нацстатистики, за первые 8 месяцев 2022 года в Костанайской области ввели в эксплуатацию 22 многоквартирных домов общей площадью около 180 тысяч кв. м и 471 индивидуальный жилой дом общей площадью более 121 тыс кв. м.