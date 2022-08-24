Цель программы "Жас шанырак"- льготное кредитование молодых специалистов на приобретение жилья при финансовой поддержке акимата области. Проект пилотный, его разработали и впервые применят в Костанае.

Соглашение с АО "Отбасы банк" о взаимопонимании в реализации программы подписал сегодня, 24 августа, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Определять участников программы будет комиссия, которую сформирует акимат Костаная. Мухамбетов дал поручение главе областного центра, чтобы в комиссию вошли минимум чиновников, много общественных деятелей и представители антикоррупционной службы.

Отбирать будут по балльной системе. Среди требований - отсутствие у претендента и его ближайших родственников своего жилья за последние 5 лет. Молодежью считаются казахстанцы до 35 лет.

По данным разработчика программы, управления общественного развития Костанайской области, молодые семьи смогут покупать квартиры в новостройках и жилье на вторичном рынке, если уложатся в лимит - 15 млн тенге.

- Мы смотрим на те востребованные специальности, которые нужны в этом регионе. У костанайцев это медики, учителя и социальные работники, - рассказала председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат ИБРАГИМОВА. - Поэтому мы договорились с акиматом запустить отдельную программу, которая будет работать по принципу 5% ставки по кредиту и первоначальный взнос в размере 10%. Скоро начнем прием заявок. Что мне нравится - баллы будут начислять за каждый год, прожитый в браке, и за каждого ребенка, которого воспитывает эта семья. Семейные ценности для нас важны, мы их будем продолжать поддерживать. В этом году в Костанае отберем 50 семей. В следующем году программу будем расширять. Хочу подчеркнуть, что те, кто возьмет максимальную сумму в 15 млн тенге, первые 8 лет будет платить 116 500 тенге в месяц. Это фактически равняется аренде квартиры для молодой семьи. Через 8 лет платеж упадет до 60 200 тенге.

Архимед Мухамбетов отметил, что при средней зарплате более 400 000 тенге для медицинских работников эта программа будет для врачей "легкой нагрузкой".

- 350 млн тенге на реализацию программу выделили мы, еще 350 млн тенге выделил "Отбасы банк", - сказал аким области. - В следующем году хотим подключить к этой программе жителей Рудного, Лисаковска и Житикары, а потом пойдем по районам и через 3-4 года охватим всю область. Да, стройматериалы дорожают, курс рубля сегодня нестабилен, но мы работаем. Важно, чтобы деньги из бюджета должны дойти до конечного потребителя.

Из зала Мухамбетову предложили внести в список участников программы молодые семьи из машиностроительной отрасли. Аким области инициативу поддержал, попросил акима Костаная рассмотреть эту возможность.

Фото Георгия ГОВОРОВА