В субботу и воскресенье, 17 и 18 сентября, зрители увидят постановку по пьесе Антона Чехова «Предложение». О новой работе рассказывали и. о. художественного руководителя театра, актеры и куклы.

Пухлогубая Матреша, героиня чеховского спектакля, в руках актрисы Ольги Коротченко советовала участникам брифинга в РСК не волноваться и излагать все по порядку.

Юлия Семенова (справа) / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Каждый год мы стараемся открыться премьерой. Но если раньше это были детские спектакли на злобу дня — о правилах дорожного движения, о здоровом образе жизни, то на этот раз мы решили начать сезон работой для взрослых, - сказала и.о. художественного руководителя театра Юлия СЕМЕНОВА, - спектакль по пьесе Чехова веселый, заводной. Принесли вот вам показать наших обаятельных кукольных персонажей. Они не главные, хотя, может, и главные. Когда придете и посмотрите постановку, поймете... Мы долго работали над спектаклем. Изучали ту эпоху, творчество Антона Павловича, подошли к делу очень ответственно и с любовью. Искренне надеемся, что постановка получилась. Во всяком случае мы оторвались по полной. Нам очень понравилось работать с этим материалом, ведь очень редко театрам кукол достается хорошая драматургия. Все привыкли, что куклы — это для детей, сюжеты незатейливые. А на самом деле куклам можно больше, чем людям. Они и сказать могут то, что людям вроде бы непростительно, а им — вполне.

До сих пор в репертуаре театра было две постановки для взрослых — по хемингуэевской повести «Старик и море» и пушкинская «Пиковая дама». И именно с «Дамой» костанайцы недавно участвовали в XI Международный фестивале театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге. Проходит он в формате биеннале, то есть раз в два года. Стартовал еще в 2002 году. Считается престижным, с отличной творческой репутацией, о чем лучше всего свидетельствуют состав участников и количество заявок.

Спектакль "Пиковая дама" / Фото из архива "НГ"

- Попасть на этот фестиваль — большая удача для любого артиста и любого театра. На участие в «Петрушке Великом» было более 150 заявок, а отобрали для участия лишь 15 театров. Из Казахстана — мы одни, - рассказывала актриса Ольга КОРОТЧЕНКО.

Ольга КОРОТЧЕНКО, Гульмира МИРАМОВА, Юлия СЕМЕНОВА, Арман МАГАНБЕТОВ (слева направо) / Фото Галины КАТКОВОЙ

В числе участников были театры из Иркутска, Казани, Кирова, Кызыла, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Ханты-Мансийска, Томска, Стамбула. Тема фестиваля звучала так - «Театр кукол: ломая стереотипы», на него приехали актеры, режиссеры, театральные педагоги, он включал не только показы спектаклей, но и большой образовательный блок, мастер-классы с обменом творческими идеями.

Ольга Коротченко назвала впечатления от фестиваля колоссальными. Актер Арман МАГАНБЕТОВ говорил о нем, как о глотке свежего воздуха. А когда корреспондент «НГ» спросил о том, чьи работы больше всего понравились костанайцам, наши назвали спектакль Екатеринбургского театра кукол «Гоголь. Триптих», получивший гран при фестиваля. Он запомнился и сценографией, и необычными куклами, и работой актеров. Были и другие пронзительные работы. Арман, например, признался, что во время спектакля «Вафельное сердце» (театр «КУКФО» из Санкт-Петербурга) он дважды прослезился. А вообще, когда ты сначала в зале потрясен работой коллег, а потом можешь обнять их, поговорить, восхититься и обсудить их работу — это и есть главная фестивальная награда.

Вскоре костанайский театр будет участвовать еще в одном творческом форуме. С 19 по 24 сентября в Актобе состоится VI международный фестиваль театров кукол. Наш театр покажет там спектакль «Ястребок».