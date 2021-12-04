Премьера спектакля для взрослых "Пиковая дама" состоялась сегодня, 4 декабря. Интерес к ней еще за несколько недель до представления подогрел алматинский режиссер Антон Зайцев, сообщив, что все действие происходит на крыше Петербурга и в постановке участвуют несколько кукол графини.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Из-за ограничительных мер театр не смог принять всех желающих, но из-за большого спроса на билеты добавил к двум премьерным дням еще один.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

На сегодняшней премьере был полный зал с учетом рассадки через одно кресло. На сцене, ставшей петербургской крышей с мансардами, чердачными окнами и дымоходами, царил полумрак. Перед представлением зрителям объяснили, что такое карточная игра "Фараон", и продемонстрировали ее правила. Только после этого все началось.

Фото предоставлено театром кукол

Германн, которого воплотил актер Даниил НОРКА, не сходил со сцены, а Лиза и Графиня были куклами, но зритель практически не чувствовал этой разницы. Все решали голосовые интонации, которые героиня передали на ура.

Фото предоставлено театром кукол

Летающая Луна, громыхающая карета, белый дым из труб и хохочущий, как сумасшедший, Германн. Его отражение в зеркале играл другой актер - двойник, в точности передающий все движения за совершением утреннего туалета.

Фото предоставлено театром кукол

Когда же там неожиданно возникла умершая от инфаркта Графиня, зрители вздрогнули. Это была совершенно другая кукла старухи, а потом она появилась почти во всех чердачных окнах петербургской крыши - как и обещал режиссер, ее отобразили шесть кукол теней. На минуту чердачные ставни превратились в гроб, где в окружении цветов лежала уже другая кукла старухи.

Но самый большой эффект ждал в конце, когда Графиня предстал в виде четырехметровой куклы и, рассмеявшись в лицо Германну, полностью его затмила. Казалось, сделай Графиня еще несколько шагов по сцене и зрители закричат от ужаса...

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Спектакль получился динамичным, напряженным и с долей мистики. Зрители аплодировали несколько минут, а когда расходились, обсуждали, как это было "здорово, неожиданно и необычно".

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Я хожу на все спектакли кукольного театра, - рассказал "НГ" зрительница Лариса. - Это премьера меня особенно поразила. Столько актерского мастерства, столько работы!

- Это было мистично и фантастично, - добавила другая зрительница Татьяна. - Спасибо актерам за игру, а режиссеру за задумку и постановку.

Сами актеры рассказали "НГ", что тщательно вживались в роли, внимали наставлениям режиссера, но "еще есть над чем работать".

- Обдумывал персонажа, изучал, какой он, какие у него цели, - рассказал Даниил Норка. - Разумеется, я перечитал Пушкина, пересмотрел фильм и собрал всю информацию вокруг "Пиковой дамы". Рискнул бы я все поставить на карту? Наверное, да, попытал бы счастья, как и каждый человек. Что касается роли, то, думаю, есть еще над чем работать.

- Моя главная задача была - кукловождение, - говорит актриса Ольга КОРОТЧЕНКО, кукловод Лизы. - Если Германн - это эмоциональный, азартный человек, игрок, то Лиза очень спокойная, но внутри-то у нее тоже бушуют страсти! Много наставлений было от режиссера. Надеюсь, мы все их воплотили, хотя тоже считаю, что еще есть над чем работать.

Оба актера рассказали, что каждую куклу водили не менее четырех человек. И то, что происходит за сценой, это отдельный спектакль. Там расположены четыре стола, лестница, разный реквизит, даже за полетом Луны отвечал отдельный человек.

Кстати, и Даниил, и Ольга уже столкнулись с мистикой в своей жизни.

- Во время премьеры, когда умерла графиня, в одном из окон не загорелся свет, - рассказала Ольга Коротченко. - Лиза его ждала, как свет спасения вместе с Германном, но света не было. И мне пришлось спросить: "Германн, это вы?" Этой фразы не должно было быть. Мы сделали вывод, что лампочки не выдержали царящей на сцене энергетики.

Даниил добавил, что в последнее время через день находил у себя в подъезде игральные карты: сначала крестового короля, потом крестовую даму.

- Заядлых игроков в нашем подъезде нет, карты вижу впервые. Если бы нашел пиковую даму, не знаю, что бы со мной было! - смеется актер - А может еще найду?

Все актеры кукольного театра благодарны режиссеру Антону Зайцеву за работу. Они назвали его "демократичным, но требовательным" и будут рады еще раз с ним поработать.

Фото предоставлено театром кукол

Премьерный показ "Пиковой дамы" запланирован на завтра, 5 декабря, а незапланированный, по многочисленным просьбам зрителей, состоится 12 декабря.

О том, как готовили спектакль, читайте здесь: Герой - между романтиком и самоубийцей