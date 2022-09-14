Конституционный совет принял решение по обращению Президента Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 основного закона, проекта закона "О внесении изменений и дополнения в Конституцию", передает Tengrinews.kz.

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"Проект закона предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий Президента, а также внесение изменений в статью 2 основного закона касательно переименования столицы страны. Признать проект закона "О внесении изменений и дополнения в Конституцию" соответствующим Конституции Республики Казахстан, в том числе требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 основного закона", - говорится в решении совета.

Конституционный совет посчитал, что предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых на референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти. Данный срок будет применяться на равной основе ко всем лицам, избираемым на пост высшего должностного лица. С ним корреспондируется определение однократного восьмилетнего срока полномочий судей Конституционного суда.

Напомним, также в проект закона вошло возвращение столице Казахстана исторического названия - Астана.