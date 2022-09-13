Предложение парламентариев переименовать Нур-Султан обратно в Астану включили в проект Конституционного закона, сообщил пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.





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"Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума, - пишет Желдибай в Facebook. - Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства".

При этом, по словам пресс-секретаря, Касым-Жомарт Токаев "считает историческим фактом решающую роль Н.А. Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы".

Напомним, 20 марта 2019 года именно Токаев после вступления в должность президента предложил переименовать Астану в Нур-Султан.

"Необходимо увековечить имя нашего великого современника - первого президента республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нур-Султан", - заметил Токаев менее чем через сутки после отставки первого лидера государства.