Матч "Тобола" против "Астаны" состоится завтра, 14 сентября, в Нур-Султане. Накануне стало известно, что Срджан Благоевич покинул пост главного тренера и вместо него столичную команду возглавил Григорий Бабаян, который с 2020 по 2021 год тренировал костанайский клуб.

Фото instagram.com/fca.astana

- Григорий Бабаян ранее уже работал в столичном клубе с 2012 по 2019 годы в качестве ассистента и главного тренера команды, - сообщает пресс-служба ФК "Астана". - Вместе с Григорием Константиновичем «Астана» становилась пятикратным чемпионом Казахстана, обладателем Суперкубка и Кубка страны, пробивалась в групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также добилась выхода в 1/16 финала европейского турнира.

Во время же главенства Бабаяна в Костанае "Тобол" завоевал "серебро" чемпионата Казахстана в 2020 году и стал обладателем Суперкубка Казахстана в 2021-м. Должность главного тренера Бабаян покинул в июне 2021 года и перешел в тренерский штаб московского ЦСКА.



Матч "Тобола" и "Астаны", назначенный на 14 сентября, начнется в 19.00. Трансляцию можно будет посмотреть на канале Qazsport.

