Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба. Стороны пришли к соглашению о расторжении отношений по обоюдному согласию.

Фото ФК "Тобол"

- Хочу поблагодарить костанайских болельщиков и акима области Архимеда Бегежановича за поддержку. Также благодарен тренерскому штабу, работникам базы и всем футболистам. В Костанае делается очень многое для того, чтобы футбол здесь развивался и выходил на достойный уровень. Во время работы в «Тоболе» я познакомился с хорошими людьми, профессионалами своего дела. Всем им я признателен за работу и поддержку, - сказал Григорий Бабаян, прощаясь с командой.

В свою очередь ФК «Тобол» также поблагодарил Григория Константиновича за проделанную работу и пожелал успехов в продолжении карьеры.

По информации официального сайта российского футбольного клуба из Москвы ПФК ЦСКА (pfc-cska.com), Бабаян вошел в тренерский штаб основной команды и будет помогать Алексею Березуцкому, назначенному исполняющим обязанности главного тренера.

Свой приход в ЦСКА Бабаян прокомментировал на сайте sports.ru.

- Предложение поступило некоторое время назад, но ответственность и обязательства перед «Тоболом», костанайскими болельщиками и акимом области сдерживали перед принятием предложения армейцев. Хочу высказать искренние слова благодарности Архимеду Бегежановичу, который понял мое стремление профессионально расти и принял мысль, что нужно соглашаться, потому что такого предложения попробовать себя на таком уровне, может уже и не быть в дальнейшем. Это новый вызов для меня, переход на новый профессиональный уровень. Поэтому, все взвесив и обсудив с нашим руководством предложение армейцев, я принял решение перейти в ЦСКА.

У ЦСКА есть трудности, но можно абсолютно ответственно заявлять о том, что этот клуб один из лучших клубов России и один из флагманов всего футбола Восточной Европы. Надеюсь, болельщики помнят, что не так давно команда выиграла Кубок УЕФА и игроки клуба составляли костяк сборной России. Новому тренерскому штабу предстоит решить амбициозную задачу - вернуть армейцев на утраченные позиции. Для меня приглашение в ЦСКА — это большой престиж.

Что касается «Тобола», то команда без меня остается одним из главных претендентов на «золото» в текущем сезоне. Мы смогли создать боеспособный коллектив, а команда в надежных руках. Уверен, что нынешний тренерский штаб «Тобола» сможет достойно представлять город и область, а костанайцы завершат сезон на мажорной ноте. В любом случае, я остаюсь представителем казахстанского тренерского цеха, а все новые знания, навыки и опыт я применю на благо родной страны, куда обязательно вернусь. Казахстан - моя родина и я помню, что даже в ЦСКА я представляю свою страну, а это большая ответственность.

Напомним, что 41-летний специалист возглавил «Тобол» 14 декабря 2019 года и вместе с командой завоевал «серебро» чемпионата Казахстана и стал обладателем Суперкубка Казахстана.