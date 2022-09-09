8 сентября суд № 2 Костаная вынес постановление о том, что прокативший на капоте полицейского тик-токер Фархат МАЛИКОВ признан невменяемым. Ему назначены принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного принудительного лечения по месту жительства.

Фархмат Маликов / Кадр из видео с извинениями

Однако вопрос об изъятии у него водительских прав суд пока не решил, что вызвало массу комментариев пользователей соцсетей и читателей «НГ».

- Согласно ст. 667 ч. 1 КоАП РК Маликова арестовали на двое суток, водительских прав не лишали, - сообщили «НГ» в пресс-службе Костанайского областного суда. - Согласно постановлению суда № 2 Костаная он признан невменяемым и ему назначили принудительное лечение. Он должен предоставить справку в дорожную полицию, где у него заберут водительские права. Либо обратитесь в дорожную полицию по этому вопросу.

- В административной полиции сообщили, что после вступления постановления о признании Маликова невменяемым в законную силу они обратятся с иском в суд, - прокомментировала «НГ» пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Елена КАШАРИНА. - И по решению суда его должны лишить права управлять транспортным средством.