Закон о возврате Дню Республики статуса национального праздника внесли в мажилис, передает корреспондент КазТАГ.

«Депутатами во исполнение поручения главы государства, данного на заседании Национального курултая 16 июня 2022 года, в закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан» внесены следующие поправки: - определить 25 октября Национальным праздником – День Республики; - установить 16 декабря – Днем Независимости как государственный праздник», - говорится в заключении к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры».

Ранее сообщалось, что День первого президента намерены лишить статуса государственного праздника в Казахстане.