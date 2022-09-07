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День первого президента намерены лишить статуса государственного праздника в Казахстане

7 сентября 2022, 11:18 |  Государство

День первого президента намерены лишить статуса государственного праздника в Казахстане, передает корреспондент КазТАГ.

 

«Предлагается определить празднование Дня первого президента – 1 декабря – по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно-значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников», - говорится в заключении к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры».

Документ вынесен на рассмотрение мажилиса.