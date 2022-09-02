Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос журналистов о поручении президента по снижению пенсионного возраста для женщин. Он не исключил возможность изъятия средств из Нацфонда, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Atameken Business.

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Ранее в Минфине заявляли, что не рассматривают вопрос снижения пенсионного возраста, так как это потребует значительных средств.

Ерулан Жамаубаев после сегодняшнего поручения не исключил возможность изъятия средств из Нацфонда.

"Я сейчас не могу ответить. Поручение только что получил. Вы дайте мне ещё с расчётами разобраться", – добавил он.

В Министерстве труда и социальной защиты РК объяснили, с чем связано решение президента приостановить с 2023 года на пять лет запланированное повышение пенсионного возраста женщин и сохранить его на уровне 61 года.

"Эта мера принята с учётом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан", – сообщили в Минтруда.

В ведомстве добавили, что в течение последующих пять лет будут приняты меры по улучшению системы здравоохранения. При этом особое внимание уделят сельской медицине, созданию и расширению сети реабилитационных центров, направленных на восстановление и поддержку здоровья граждан.

В последнее время в Казахстане участились митинги за снижение пенсионного возраста для женщин до 58 лет. Инициаторами многочисленных акций стали представительницы Движения женщин Казахстана, которые также встречались с министром труда и соцзащиты Тамарой Дуйсеновой и высказывали ей свои предложения.