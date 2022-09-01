Женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане
1 сентября 2022, 11:48 | Общество
Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана.
- Учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда, - сказал Глава государства. - Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.
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