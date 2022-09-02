Стало известно, какие партии планируют выдвинуть своих кандидатов на пост президента Казахстана на внеочередных выборах, передает Informburo.kz.

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение внеочередных президентских выборов осенью 2022 года и сообщил, что готов принять в них участие. Некоторые политические партии также выразили готовность выдвинуть своих кандидатов на пост президента Казахстана, тогда как другие отказались от выдвижения собственных представителей и решили поддержать действующего главу государства.

Экс-кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов, баллотировавшийся в 2019 году, объявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру вновь. Он подчеркнул, что на предыдущих выборах к нему не было каких-либо юридических претензий.

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"Как гражданин Казахстана, который занял формальное второе место (16,2%) на прошедших в 2019 году президентских выборах, заявляю о своём намерении участвовать в объявленных сегодня президентом Токаевым внеочередных президентских выборах", – написал Амиржан Косанов.

Народная партия Казахстана (НПК) заявила, что не планирует выдвигать кандидата на предстоящих внеочередных выборах президента. Кроме того, в партии напомнили, что ранее она выступала за проведение досрочных выборов в мажилис парламента.

"На внеочередных президентских выборах, как мы и заявляли ранее, поддерживаем кандидатуру действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева. Наша партия полностью поддерживает политические преобразования, объявленные главой государства в сегодняшнем Послании народу Казахстана. Искренне полагаем, что они заложат прочный фундамент в построении нового справедливого Казахстана", – заявили в НПК.

Спикер Сената и член партии Amanat Маулен Ашимбаев рассказал порталу Orda.kz, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Кроме того, он отметил, что не стоит ждать от партии Amanat выдвижения собственного кандидата на предстоящих выборах, так как партийцы будут полностью поддерживать кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.

Фото: senate.parlam.kz

"Очень много работы до конца этого года: мы должны принять большой пакет законопроектов, новых и тех, которые вытекают из всенародного референдума. Они касаются уголовной сферы, судебной системы, бизнеса и других направлений. Партия Amanat поддержит кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. Считаю, что Касым-Жомарт Кемелевич делает очень многое для реформирования и развития нашей страны. В этом плане считаю, что партия будет полностью поддерживать курс реформ президента", – сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев заявил, что его партия готова выдвинуть со своей стороны кандидата на пост президента страны.

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"Партия "Ак жол" всегда готова к выборам. Мы полностью выполняем свой долг перед избирателями, но это непросто, так как членов нашей партии мало в парламенте. Там всего 12 наших депутатов. Несмотря на это, мы работаем... Вопрос об участии в президентских выборах будет решаться только уставом партии. Конечно, мы обязаны это обсудить", – сказал депутат после совместного заседания палат парламента.

В Общенациональной партии социал-демократов ещё не определились с тем, будет ли она отправлять своего представителя на предстоящие внеочередные выборы, сообщает "Sputnik Казахстан". Лидер оппозиционной партии Асхат Рахимжанов сообщил, что новость о выборах стала для него полной неожиданностью.

"Внутри партии мы этот вопрос ещё не обсуждали. Непонятно, зачем вот такая срочность нужна для переизбрания президента. По-моему, логично было бы провести парламентские выборы ввиду прошедшего референдума", – заявил Асхат Рахимжанов.

Пресс-служба партии "Ауыл" сообщила редакции Informburo, что там ещё не решили, будут ли они выдвигать своего кандидата. Остальные партии ещё не объявили о своих решениях относительно предстоящих выборов.