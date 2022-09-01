Действующий президент примет в них участие, передает Informburo.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение внеочередных президентских выборов осенью 2022 года и сообщил, что готов принять в них участие в качестве кандидата.

"Я много размышлял и пришёл к выводу, что необходимо пересмотреть количество и продолжительность сроков полномочий президента. Предлагаю ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью 7 лет. Но переизбрание запрещено", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Помимо этого, глава государства выступил с инициативой о проведении досрочных выборов президента.

"Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.