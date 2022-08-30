В воскресенье, 28 августа, жители с. Алтынсарино в Костанайском районе собрались возле школы, чтобы отпраздновать день рождения своей малой родины. Цель поставили масштабную - показать национальное многообразие сельчан, их традиции и культуру. Как прошел праздник - в репортаже «НГ».

Об этом селе мы писали в начале августа - в статье о запредельно высоком тарифе на воду. В этот раз журналиста пригласили по более приятному поводу, но коммунальными новостями тоже поделились - плату за воду с 25 июля по 15 августа аннулировали, но после этой даты платить надо по 4000 тенге за куб. Теперь ждут субсидий на компенсацию тарифа из госбюджета. Многие отключились от водопровода и роют скважины.

- Отпраздновать день села - это идея нашего общественного совета, который образовался только в этом году, - рассказал "НГ" председатель общественного совета с. Алтынсарино Ермек ЖУВАНЫШЕВ. - Мы уже поставили обелиск сельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, отметили Наурыз и решили, что в последнее воскресение августа, в предверии дня Конституции РК, проведем праздник. Село было образовано в 1975 году, то есть у него юбилей - 45-лет! До этого никогда не проводили, у нас даже в райцентре такой праздник не проводили никогда. Сейчас ситуация в мире нестабильная, много конфликтов, высказываний политиков, и мы хотим, чтобы люди объединились.

Возле детской площадки поставили столы с национальными блюдами, а люди в традиционных нарядах следили чтобы никто не был голодным - угощали бесплатно. В селе проживают русские, казахи, украинцы, немцы, белорусы, азербайджанцы, мордвины и молдоване.

- У нас здесь матрешка, русская печка, самовар, - показывает организатор выставки русской национальной культуры Надежда ЛЯМЗИНА. - Из кухни блины, пироги, икра, сметана, мед. Но главное блюдо - русский каравай. Вообще, конечно, многие семьи у нас интернациональные: муж белорус, а жена русская, мама немка, а дочь русская. Село очень дружное, это у нас на первом месте.

На столе с русской национальной кухней блины, пироги, сметана, яблоки, огурцы и икра

- Тут традиционная белорусская бульба и драники, рядом колос пшеницы и березка, - рассказывает Василий ТАРУТЬКО.

Василий Тарутько показывает национальное белорусское блюдо - драник в сметане

- Это цукаркуха - сладкий немецкий пирог, штрудели, колбаски, немецкие пышки - кребли, - сказала Фрида ФООС. - У нас проживают несколько немецких семей. Моя мутер - украинка, отец и муж - немцы.

Фрида Фоос (справа) и ее подруга Елена

Национальная немецкая кухня: цукаркуха, колбаски и штрудели

- Як без сала? - задает риторический вопрос Ирина МИХАЛЬКОВА. - 27 августа, кстати, был его национальный день. Колбасочка домашняя, пирожочки, голубцы, варенички, помпушечки. Украинцы пекут именно сладкие пироги и у нас такой представлен. Если в белорусской кухне больше картофеля, в русской есть квашенная капуста, то украинская - более мясная. Мы часто видим в украинских фильмах зажаренного поросеночка и сало, колбасы и холодцы.

Украинский стол: сало, колбаса, пирожки и вареники со сметаной

- Сделали бешбармак, им встречаем самых дорогих гостей. Есть плов, куырдак, манты сделали, баурсаки есть, сладости к столу и настоящий кумыс, - рассказала Айнагуль ТУРЕБАЕВА. - Казахов у нас, думаю, процентов 30-40 от населения, здесь просто изначально нас немного было, поселок немецкий был больше, также значительная часть русских. В последние годы много приезжих, мы, бывает, даже многих уже и не знаем.

Айнагуль Туребаева (справа) со своей подругой

Национальная казахская еда: бешбармак, куырдак, плов и кумыс

- У нас можно попробовать пахлаву, пирог-гату с маком и кремом, заварные булочки с кремом - фесели, - показала Аида ЕЛЧИЕВА. - На соседнем столе молдавская и мордовская кухни, молдоване угощают голубцами со свеклой и брынзой, а у мордвы булочки с клубникой, грибы и пирожки. В нашем селе четыре азербайджанские семьи, с другими национальностями живем дружно и поддерживаем любой праздник.

Девушки в национальных костюмах азербайджанцев (по бокам) и молдован (по центру). Крайняя справа - Аида Елчиева

Рядом с азербайджанской выпечкой молдавская брынза

Пока одни сельчане проводили гастрономический тур, другие наблюдали за концертом на импровизированной сцене: меж двумя деревьями натянули белую ткань, украсили ее шарами, на землю положили ковры. Сельчане сидели на скамейках напротив сцены, бегали туда-сюда дети.

Местные таланты пели, играли на инструментах, а каратисты показали мастер-класс.

Один мальчик выбежал из толпы и стал повторять за ними, но организаторы попросили убрать детей подальше от сцены.

Затем на сцене прошли национальные представления: русские пели под аккордеон, казахи исполняли современные песни, украинцы, немцы и азербайджанцы танцевали.

Русские пели песни под аккордеон

Девочки поют современные казахские песни

Женщины в немецких костюмах танцуют национальный танец

- Мне 70 лет, такое у нас впервые, - поделился впечатлениями Ертаргын ЖУВАНЫШЕВ. - Можно сказать, что с 1994 года это первый праздник в нашем селе такого масштаба! Собрали все национальности. Нам нечего делить. Когда вопросы решаются вместе, намного легче. Я живу 20 лет уже в поселке. Как и в любом селе, у нас есть проблемы - нет детского садика, хотя детей много. Да и собраться негде, единственное место - это школа, всегда тут собираемся. Мы бы хотели, чтобы у нас была небольшая площадь, может, маленький клуб или ДК - место, где бы мы могли собраться вместе. В советское время это все ведь было...

- Тут весело! - сказал 16-летний Владимир ВАСИЛЬЕВ. -Я с самого начала тут, были интересные представления. Из кухонь русская больше всего понравилась. Из выступлений больше всего запомнились каратисты. Молодым у нас негде посидеть, пообщаться, из всего только школа и детская площадка. Зато в школе у нас все хорошо - идеальные условия для учебы.

На праздник приехал и аким Мичуринского сельского округа Балтабек ЖУМАГАЛИЕВ.





- Два года пандемии сыграли свою роль, но благодаря вакцинации и ревакцинации мы смогли организовать такое мероприятие, - отметил он. - Традиционно, конечно, до пандемии отмечали День Победы, День пожилых людей и другие. В сентябре теперь планируем провести дни села в Мичурино и Садовом, там отмечали такой праздник до пандемии.

- В вашем селе есть какие-то проблемы и как акимат их решает?

- Вы всегда ищете проблемы, но почему вы не ищите развитие?! Я не вижу здесь особых проблем. Возьмите Нур-Султан, Алматы, вокруг них ведь нет ни воды, ни электричества! У нас же есть развитие - в прошлом году в Алтынсарино провели капитальный ремонт школы, провели водопровод. У нас даже в Мичуринском, где более 3 000 человек проживает (в Алтынсарино около 1 500 человек - «НГ») водопровода еще нет, мы его проектируем. Как только уляжется грунт, планируем заасфальтировать три улицы, сейчас разрабатывается ПСД. Чтобы не сказали потом, что мы провели воду, сразу асфальт положили и он провалился. В прошлом году сделали освещение на окраине.

- В поселке нет сцены, например...

- Жители села попросили подготовить земельный участок. Я организовал им сосны, сделал парковую зону, но они все сгнили, а говорили, что будут ухаживать. Мы идем к людям навстречу, все будет, но люди тоже должны вкладываться! У них не должно быть потребительского отношения! Я сам селянин, прожил в селе 57 лет, сам пас скот и сено косил.

- Планируется ли построить здесь общественное место, небольшой ДК или площадь, парк?

- В 2023-2024 мы выделим земельные участки, хотим построить культурно-развлекательный центр, мечеть. Если спонсоры найдутся - построим. В планах это все есть, село перспективно развивающиеся, проблем нет.

Фото Андрея СКИБЫ