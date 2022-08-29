В 17-м туре КПЛ костанайцы лишились своего основного кипера – 41-летний Александр Мокин покинул поле во втором тайме матча с «Ордабасы», сообщает Sports.ru. Врачи диагностировали вратарю «Тобола» перелом большеберцовой кости со смещением отломков. Подобная травма не позволит Мокину вернуться на поле в этом сезоне.

В игре против «Ордабасы» на замену вышел россиянин Тимур Акмурзин. Для бывшего кипера фарм-клуба «Спартака» это был первый матч «на ноль» в форме костанайцев. Ранее Акмурзин пропустил 10 мячей в Кубке Казахстана, сыграв лишь в трех матчах.

В данный момент россиянин – единственная опция тренерского штаба. Дело в том, что еще один кипер основного состава Султан Бусурманов получил травму перед матчем с «Таразом», а сейчас проходит восстановление.

Болельщики предлагают «Тоболу» дать шанс вратарю дубля – Владимиру Шпаковскому. Такое уважение кипер заслужил после выездной игры с «Актобе»: красно-белые лишь раз заставили его ошибиться. Назвать статистику Шпаковского в Кубке выдающейся тоже нельзя: в трех матчах он пропустил 8 мячей.

Потеря Мокина на финише сезона может стать проблемой для тренерского штаба костанайцев.

Фото: vk.com/fctobol