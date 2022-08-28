В Костанае 27 августа прошел центральный матч 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором «Тобол» принимал «Ордабасы».

С мячом северомакедонский защитник «Тобола» Алекса Аманович / Фото vk.com/fctobol

Команды перед вторым очным поединком имели равное количество очков - по 26. А в первом круге в Шымкенте хозяева одержали победу (3:1) в матче с удалением, пенальти в ворота «Тобола» и отмененным голом в ворота «Ордабасы».

Главный тренер "Тобола" Милан МИЛАНОВИЧ выставил на матч в стартовом составе следующих игроков: голкипер Александр Мокин, защитники Алекса Аманович, Жарко Томашевич, Сергей Малый и Багдат Каиров, полузащитники Душан Йованчич, Асхат Тагыберген и Серикжан Мужиков (капитан команды) и нападающие Мильян Вукадинович, Серж Дебле и Зоран Тошич.

Сразу же после стартового свистка гости перешли в атаку по левому флангу и узбекистанский полузащитник Шохбоз Умаров от боковой линии сделал подачу в центр, а после нескольких передач он же пробил по воротам с дуги штрафной площади. Как и в предыдущем матче, голкипер «Тобола» вступил в игру, когда секундная стрелка еще не сделала и пол-оборота, забрав мяч в падении. А на второй минуте гости заработали и первый угловой удар у ворот «Тобола», игроки которого быстро отвели игру подальше от своей штрафной площади.

На 8-й минуте Каиров со своей половины поля сделал длинную передачу вдоль правой боковой линии Дебле. Ивуарийский нападающий точным пасом подключил к атаке Тошича, а сам устремился в штрафную площадь, куда последовала ответная передача, которую в последний момент прервал у угла вратарской площадки украинский полузащитник Александр Батищев, выбив мяч в подкате на угловой. На навесную подачу Тошича от углового флажка откликнулся Малый, в борьбе с защитником пробивший в падении головой, но мячом завладел голкипер «Ордабасы» Бекхан Шайзада.

Через две минуты хозяева провели хороший выпад по левому флангу и Вукадинович с линии штрафной площади сделал передачу Дебле, но сербский защитник гостей Доминик Динга выбил мяч на угловой, а на подачу Мужикова никто из игроков костанайского клуба не успел откликнуться.

Борьбу за мяч ведет ивуарийский нападающий «Тобола» Серж Дебле / Фото vk.com/fctobol

Заработав на 13-й минуте штрафной удар на левом краю атаки метрах в 35-ти от ворот, «Тобол» едва не открыл счет, однако после навесной подачи со стандарта Тагыбергена попытавшийся перебросить голкипера Аманович головой пробил с ближнего края штрафной площади и над дальней крестовиной.

Но через три минуты хозяева все же открыли счет. Йованчич после паса слева к штрафной площади, вошел туда с мячом и отдал поперечную передачу направо открывшемуся там Тошичу, который вторым касанием пробил низом мимо голкипера.

На 20-й минуте завершавший очередную атаку «Тобола» Вукадинович слева от угла штрафной площади сделал подачу на дальнюю штангу, но Дебле в падении не дотянулся до мяча. А еще через две минуты тот же Вукадинович, получив мяч в центре у своей штрафной площади сделал передачу направо Тошичу, который пробежал половину поля с мячом и отдал его обратно своему соотечественнику, вбежавшему между двумя игроками соперника в штрафную площадь гостей. Однако вовремя покинувший свои владения голкипер спас ворота от второго гола.

На исходе получаса игры «Тобол» заработал угловой удар на левом краю, защитники выбили мяч, но его подобрали игроки костанайского клуба и после удара Тагыбергена, получившего на левом краю штрафной площади ответную передачу от Дебле, мяч попал в руку узбекистанского защитника «Ордабасы» Одилбека Абдумажитова. Арбитр встречи из Нур-Султана Тимур Кумашев без промедления указал на «точку», но после долгого совещания с арбитрами VAR и видеопросмотра момента отменил назначенный пенальти.

А через три минуты «Тобол», отбив контратаку гостей, организовал быстрый выпад. Дебле из центрального круга сделал передачу вперед на устремившегося слева к штрафной площади Вукадиновича, который убежав от защитников, вышел один на один с голкипером и пробил низом мимо него в ближний угол ворот, забив свой первый гол за костанайский клуб.

Сербский легионер Мильян Вукадинович открыл счет своим голам за «Тобол» / Фото vk.com/fctobol

Добившись комфортного счета, «Тобол» не сбавил скорости, и на 41-й минуте проход Амановича по левому краю завершился передачей от линии штрафной площади стоявшему рядом Дебле, тот откатил мяч набегавшему Мужикову, пробившему с ходу из района 11-метровой отметки, но голкипер ногой сумел отбить удар. Не прошло и минуты, как сместившийся с мячом в центр Тошич сделал с середины поля соперника передачу открывшемуся слева Вукадиновичу. Тот, едва войдя в штрафную площадь гостей, выполнил подачу верхом в район дальней штанги, а добежавший туда Тошич пробил головой с линии вратарской площадки мимо ворот, влетев в сетку сам вместо мяча. Гости в ответной атаке заработали штрафной удар у левой боковой бровки, но Умаров пробил со стандарта над правой «девяткой».

Во второй 45-минутке Айбар Жаксылыков сменил на поле Дебле. Начало второго тайма осталось за гостями, в составе которых Эльхан Астанов через пять минут после возобновления игры опасно пробил по воротам от левого угла штрафной площади. Но Мокин в падении поймал мяч в правом нижнем от себя углу. В ответной атаке «Тобол» заработал угловой удар на правом краю атаки, после розыгрыша которого мяч долго не покидал половину поля соперника, несмотря на все старания игроков «Ордабасы». В конце концов натиск на ворота гостей завершился передачей Тошича с дуги штрафной площади Тагыбергену, который пробил по воротам от правого угла вратарской площадки, но голкипер гостей спас свою команду, отбив мяч на угловой.

На 54-й минуте контратака гостей по правому краю завершилась неприятным столкновением в штрафной площади Мокина с полузащитником «Ордабасы» Акмалем Бахтияровым, после которого вратарь «Тобола» покинул поле только при помощи медиков команды, и место в воротах занял российский голкипер Тимур Акмурзин. Вскоре, прерывая в своей штрафной площади одну из атак перехвативших ненадолго инициативу гостей, получил травму руки Каиров, но вернулся на поле уже с повязкой.

На 68-й минуте вернувший игру под свой контроль «Тобол» ударом голкипера от ворот начал атаку, которая получила хорошее продолжение на правом краю. Тошич сделал обратную передачу в штрафную площадь гостей Жаксылыкову, который дошел почти до лицевой линии, откуда отдал пас между ног защитника мимо голкипера открывшемуся перед воротами Мужикову, которому оставалось только подставить ногу, чтобы довести счет до разгромного.

Сделавших свое дело Тошича и Мужикова через две минуты сменили на поле узбекистанский форвард Игорь Сергеев и нигерийский полузащитник Чиди Осучукву соответственно. Первая же атака с их участием завершилась навесной подачей с левого края Тагыбергена, к которому перешла капитанская повязка. Но мяч после его удара от лицевой линии к дальней штанге, где открывался Сергеев, в последний момент головой выбил на угловой Сагадат Турсынбай. После розыгрыша углового гости перешли в контратаку, но, затянув розыгрыш мяча на половине поля соперника, получили быстрый ответ. Вукадинович со своей половины поля сделал передачу от левой боковой линии в центр на Тагыбергена, а тот отдал мяч вперед Жаксылыкову, который сместился немного в центр и, не входя в штрафную площадь, обводящим ударом поразил дальний угол ворот, сделав счет еще более разгромным - 4:0.

А вскоре в «Тоболе» вновь поменялся капитан, которым стал вышедший вместо Тагыбергена Самат Жарынбетов. На 76-й минуте на удар с дуги штрафной площади решился Осучукву, но пробил выше ворот. До конца матч возник еще один опасный момент, на этот раз у ворот «Тобола». На 82-й минуте во время контратаки гостей вышедший на замену Максим Федин справа из пределов штрафной площади сделал прострел, который не сумел замкнуть также вышедший на замену белорусский нападающий Всеволод Садовский, пробивший с линии вратарской площадки мимо ворот.

После убедительного реванша Милан Миланович отметил, что в этой игре «Тобол» показал свое настоящее лицо:

- По моему мнению, мы можем играть так каждую игру. Надеюсь, что мы до конца чемпионата продолжим играть в таком темпе. Всю игру был хороший ритм, за исключением последних 15 минут. В конце замены хорошие были. Айбар Жаксылыков отдал ассист, а потом забил гол. Спасибо «Ордабасы» за хорошую и честную игру.

После 17-го тура «Тобол» набрал 29 очков и по-прежнему отстает на 6 очков от лидера чемпионата «Актобе», одержавшего домашнюю победу над «Аксу» благодаря реализованному пенальти. Зато сократился до двух очков отрыв от идущей второй «Астаны», которая завершила вничью гостевой матч с «Таразом» - 1:1. На два очка от «Тобола» отстает «Кайрат», также завершивший гостевой матч вничью (2:2) с «Каспием», ведя в счете 2:0.

В этом туре уверенные домашние победы одержали «Акжайык» (4:2) и «Кызыл-Жар» (3:1), переигравшие соответственно «Атырау» и «Туран», а единственной гостевой победы добился «Шахтер», забивший в Туркестане два безответных гола аутсайдеру чемпионата «Махтааралу».