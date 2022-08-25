Министр энергетики Болат Акчулаков попросил казахстанцев сообщать о фактах и попытках вывоза из страны топлива, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры из видео

"Для того чтобы избежать ненужных домыслов и кривотолков, сейчас в соцсетях видео снимают. Все сети АЗС мы призвали наладить работу с персоналом, чтобы максимально исключить человеческий фактор до момента ввода информсистемы, которая должна быть введена к 15 сентября (на заправках будут проверять данные клиентов для продажи дизтоплива)", - сказал министр.

Глава Минэнерго отметил, что при всех крупных АЗС поручено открыть телефоны горячей линии, куда люди могут обращаться с жалобами.

"АЗС в стране очень много, и было бы правильно, если бы в правильном ключе наши граждане обращались по данным телефонам и сообщали нам о нарушениях со стороны АЗС или о незаконном наливе. Производится налив не в баки, хотя есть требование налива только в баки. Мы по тем видео видим, что наливается из пистолета не в бак, а в емкости, которые находятся в багажнике. Обо всех таких фактах просим сообщать.

Сегодня мной дано поручение, чтобы в министерстве сделать такой же телефон, чтобы люди могли обращаться напрямую в министерство и сообщать о таких фактах. Госорганы будут незамедлительно реагировать. Просьба всем внести свою лепту, и общими усилиями, я думаю, что эта проблема решится", - заключил Акчулаков.

22 августа в Казахстане ввели дифференцированные цены на дизельное топливо в зависимости от резидентства, объемов потребления и вида транспорта.

Как сообщил ранее министр энергетики Болат Акчулаков, в Казахстан в день заезжает порядка 4,5 тысячи единиц грузового транспорта, из которых порядка 70 процентов - это иностранный транспорт. Низкие цены на АЗС приводят к росту среднемесячного потребления ориентировочно на 120 тысяч тонн.