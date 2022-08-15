28-летнего водителя "Мерседеса", который сегодня ночью врезался в столб освещения, урны и повредил две лавочки в сити-центре Костаная, арестовали на 20 суток. Согласно постановлению административного суда, он лишен права управлять транспортным средством на 7 лет.

- Водитель двигался со стороны набережной по пр.Аль-Фараби и врезался в объекты в сити-центре между ТРЦ ЦУМ и Mart, - сообщил утром заместитель начальника МПС области Виталий ЦОЙ. - ЖКХ подсчитывает ущерб, был ли он в алкогольном опьянении - выясняется. Мотивы своего поступка он пока не объяснил.

Вечером в пресс-службе Костанайского областного суда сообщили: экспертиза показала, что водитель был пьян. Постановление о его аресте и лишение водительских прав в законную силу пока не вступило.