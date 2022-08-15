Сообщение от охранника ТРЦ MART о том, что в центре города неустановленный водитель совершил ДТП, поступило на пульт «102» сегодня, 15 августа, в начале четвертого часа утра.

«Мерседес» наехал на лавочки, урны и осветительные столбы. После ДТП водитель снял государственные номера и скрылся.

- Водитель задержан. Начато административное производство, предусмотренное ст. 610 ч. 1 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» и ст. 611 ч. 2 КоАП РК «Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», - сообщила пресс-служба ДП Костанайской области..



Назначено освидетельствование водителя на состояние опьянения.