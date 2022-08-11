Коллегия по уголовным делам областного суда, состоявшаяся сегодня, 11 августа, оставила в силе приговор в отношении хозяина базы «Радуга» Александра ПАНИНА. Сам он вину не признал, продолжая настаивать, что несчастье с пятилетним ребенком случилось из-за халатности родителей.

Фото из архива "НГ"

Год назад, 5 сентября, это происшествие взбудоражило всю область. Медведица Катя, много лет содержавшаяся на территории базы отдыха, искусала маленькую девочку, в результате чего ребенку по жизненным показаниям ампутировали ногу.

Как это стало возможным, ведь животное находилось в запертой клетке? Как хозяин базы обеспечивал безопасное для посетителей содержание хищника? Как ребенок, приехавший на отдых с двумя родителями, сумел подобраться так близко к клетке, что медведица через отверстие в ее нижней части смогла схватить ногу малышки? Это и другие обстоятельства произошедшего изучал суд первой инстанции, который в апреле начался в Костанайском районе.

Александр Панин обвинялся по ст. 306 (п.1 ч.2) УК РК - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей... если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека.

Также рассматривался гражданский иск Виталия Майера, чья дочь пострадала. Семья требовала возмещения морального вреда в размере 25 млн тенге.

Ни в суде первой инстанции, ни при рассмотрении апелляционной жалобы Александр Панин виновным себя не признал. На заседании коллегии он говорил о том, что не использовал медведицу в целях привлечения посетителей, тем более - детей. Для них на базе имеется огороженная детская площадка.

- И вот за этим ограждением, считаю, моя ответственность за них кончается, - сказал Панин на заседании коллегии. - Остальное - дело родителей.

Предприниматель рассказывал, что медведица досталась ему в нагрузку от прежнего хозяина, вместе с турбазой, что он много раз пытался избавиться от животного, содержать которое было накладно. Обращался в разные инстанции, госорганы с просьбой помочь ему сдать медведицу в зоопарки, усыпить, наконец.

- Никому это не было нужно, - говорил Панин. - Я огородил клетку глухим забором из профлиста, но отдыхающие стали жаловаться в СМИ на бесчеловечное обращение с Катей. Забор был снят, но у зверя было тройное ограждение, в том числе из сетки-рабицы, чтобы в клетку не могли попасть собаки и кошки, ведь люди часто приезжают с домашними животными. Кроме того, вокруг клетки установлены таблички «Внимание! Опасно для жизни! Не подходить! Не кормить!». Тем не менее мама с девочкой бросали сахар медведице, это было признано в суде. Сначала кидали вдвоем, потом мама отошла... Они в беседке отдыхали, там было пиво, водка... Мне жалко девочку, жаль родителей, я с сразу после случившегося старался помочь с лечением, предлагал доставить ребенка в Нур-Султан... Оплатил семье 3 млн тенге. Но не потому, что виноват. А потому, что сочувствовал горю, у меня самого дети. Но я считаю, что все произошло из-за халатности родителей.

Виталий Майер выступал коротко, сказал, что спиртное они с женой на отдыхе не употребляли, от ребенка в момент нападения медведицы находились буквально в 3-4 метрах.

Адвокат Майера заметил - если ограждение было таким надежным, как утверждает ответчик, как же ребенок все-таки приблизился к клетке на расстояние захвата лапой хищника.

Районный суд признал Панина виновным и приговорил к 500 часам общественных работ, но от отбывания основного наказания он был освобожден по акту амнистии. Исковые требования о взыскании морального вреда удовлетворил частично, остановившись на сумме 18,5 млн тенге. В ходе апелляционного рассмотрения предприниматель сказал, что сейчас у него на иждивении трое малолетних детей, больная мать, поэтому сумма для семьи очень велика.

Судья апелляционной коллегии Мадина Саламатова оставила приговор суда первой инстанции в силе, в удовлетворении жалобы отказала полностью.

Разъясняя свое решение сказала, что в основе этого дела «трагедия двух семей, много было проявлено эмоций, что понятно». По сумме морального вредя пояснила: для ребенка психотравмирующая ситуация не исчерпана сейчас и еще продлится, судом ранее было учтено активное желание Панина помочь, он выплатил материальные издержки, тем не менее, оставшаяся сумма обоснованна.