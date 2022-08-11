Прошло почти три недели с момента проведения областным общественным советом слушаний по вопросам, которые касаются всех, кто держит домашних питомцев. И тех, кто живет рядом с собаками и кошками, которые почему-либо стали бездомными. В декабре прошлого года в Казахстане был наконец принят закон «Об ответственном обращении с животными», в марте сего года он стал действующим. Но правил, соответствующих его нормам, пока нет.

Бродячих животных горожане нередко подкармливают, сосуществуют с ними мирно

Типовые правила уполномоченный орган в лице министерства экологии, геологии и природных ресурсов разработал. Одни по содержанию и выгулу домашних животных, другие - по отлову, временному содержанию и при необходимости умерщвлению бродячих. Республика дала основу, которую регионы должны, во-первых, оценить с точки зрения четкости и внятности формулировок, во-вторых, наполнить, местным содержанием, чтобы были реалистичными. Потому что правила, одобренные депутатами, станут после этого законом жизни всех любителей и ярых нелюбителей животных.

Подобные слушания общественный совет провел впервые.

- Мы добросовестно к ним готовились. Тема же такая болезненная, да и сложная, - сказала «НГ» член совета Юлия БУБНОВА. - Типовые правила оказались таким стандартом для больших городов, где хоть какая-то инфраструктура для содержания животных имеется. А у нас практически нет мест выгула, никто не видел, например, знаков, запрещающих прогулки с животными... Так что члены совета прорабатывали закон, типовые правила, искали нужные по теме подзаконные акты, все сопоставляли. В этом деле же как: читаешь пункт правил, и кажется, как скудно изложено, а открываешь закон, оказывается, содержание пункта «расшито» в его норме. Но было, конечно, и много неясных формулировок, которые стали предметом дискуссии на слушаниях. Я до них общалась с зоозащитниками, отсылала им правила, позже наши предварительные рекомендации. Так что мы считаем, что к слушаниям все стороны подошли подготовленными. И все замечания зоозащитников вошли в протокол, который направлен в управление ветеринарии, так как они представляли проекты правил, и содержит уже рекомендации по итогам слушаний.

В протоколе отмечено, что многие вопросы при наличии закона и типовых правил «остаются открытыми». К примеру, целесообразно ли отдавать строительство и содержание приютов для животных в ведение отделов ЖКХ? Каким образом и когда будет вводиться институт общественных инспекторов? Будут ли к работе по отлову животных привлекаться общественники? Как будет проводиться мониторинг скопления безнадзорных животных? Как будет оформляться и в дальнейшем подтверждаться экстренный вызов на отлов животного, представляющего опасность?

На слушаниях директор ветеринарной клиники «Догма» Максим ПАДЕРИН поднял вопрос о гуманном умерщвлении безнадежно больных животных и тех, что будут признаны агрессивными, опасными. По новому закону усыплять можно только таких.

- Гуманный способ умерщвления - это барбитураты, - сказал ветврач, - но нам ими пользоваться нельзя. Ветклиника по закону не может получить лицензию на работу с такими препаратами. Есть альтернативные способы, но они требуют премедикации лекарствами, которые мы тоже не можем официально закупать. Предположим, что я выиграю тендер на усыпление животных. И как я должен работать?

В протоколе вопрос отнесен к числу «открытых».

Горячо обсуждался и момент признания животных опасными. Особенно пункт правил о том, что таковыми признаются животные, сбившиеся в стаю. Если трое - уже стая. Зоозащитники говорили, что это неверный подход. Так можно и самку с двумя щенками стаей считать. Бывает, к бродячим собакам прибивается случайно убежавшее домашнее животное. Какая это стая? Да и агрессивность снимается стерилизацией самок, кастрацией самцов.

Интересно, что пункт правил совершенно по-другому прочитывал и. о. руководителя управления ветеринарии Бауыржан БЕКЕТ.





- Написано же, что умерщвление животного разрешается, когда оно напало или представляет угрозу жизни и здоровью человека, в том числе это касается животных, сбившихся в стаи, - говорил он. - В том числе. То есть если они в стае, но угрозы не представляют, не нападают, не ведут себя агрессивно - умерщвлению не подлежат. Я так понимаю.

Однако момент был признан имеющим двоякое толкование. Еще и потому, что с ним смыкается пункт о том, в каких условиях животное признается опасным - при наличии двух свидетелей или видеофиксации.

- Здесь вопрос в одном - в открытости работы службы отлова животных, - резюмировал председатель общественного совета Серик БЕКТУРГАНОВ. - На мой взгляд, необходимо срочно создать коллектив общественных инспекторов. И чтобы с их максимальным участием проводился отлов. Теперь про два свидетеля, про стаю... В стае поймали. Не в стае. Вы придете в пункт временного содержания, вам покажут три собаки и будут утверждать, что они были вместе. И что тогда? Только видеофиксация на моменте отлова.

Все это отражено в протоколе. По итогам слушаний общественный совет свел в таблицу и вопросы для министерства экологии. В том числе по моменту о содержании животных на дачных участках, которые по закону не предназначены для этого, а лишь для целей садоводства и огородничества. Типовые правила содержания и выгула домашних животных, впрочем, в пункте 8 главы 2 оговаривают, что содержание на дачах, при домах отдыха возможно при соблюдении «требований законодательства РК в области здравоохранения». Каких именно, наши просят уточнить разработчиков правил. Также полагают нужным конкретизировать такие размытые формулировки в тексте правил, как «временно», «без присмотра», «требования законодательства РК».

Фото из архива «НГ»