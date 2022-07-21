В окрестностях нашей редакции живет вот эта собака. Умная, спокойная, осторожная. С глазами почти человеческими. И это комплимент людям, а не ей, поверьте.

Отношение к бездомным животным многое говорит о стране, где они бродяжничают

Потому что где-то в Костанае топчет землю гнусный человек или группа людей, которые недавно закопали в землю другую собаку. Живую. Представить ужас и страдания, в которые якобы разумные существа ввергли животное, нельзя. А у них ведь, возможно, были мотивы, что-то питало их жестокость. Мы же все время придумываем себе оправдания и верные цели, борясь с бездомными собаками и кошками. Они агрессивны, опасны, разносят инфекции, ату их.

19 июля общественный совет Костанайской области провел слушания - обсуждали проекты новых правил содержания домашних животных, а также правил отлова, временного содержания и умерщвления их бродячих собратьев. Новыми эти правила делает вступивший в силу в марте нынешнего года долгожданный закон об ответственном обращении с животными. Под гуманистическую суть его нам пока почти нечего подложить - со стороны государства никакой инфраструктуры, денег... Ничего, кроме энтузиазма и любви к животным общественников.

Одна из зоозащитниц сказала на слушаниях: «Мы за что-то все время наказываем собак. А дело в людях».

Речь зашла и об ответственном отношении к братьям нашим меньшим, сразу в центре внимания оказался вопрос создания информационной базы домашних животных.

По словам мажилисмена Екатерины СМЫШЛЯЕВОЙ, которая участвовала в слушаниях, таковая должна заработать с 1 сентября 2023 года. И это поможет идентифицировать кошек и собак, а заодно добавит ответственности хозяевам.

- Нужно, чтобы нельзя было безнаказанно взять животное, а потом просто выбросить, - сказала депутат областного маслихата Ирина СУЛИМЕНКО. - И налог небольшой необходимо вводить, а средства как раз направлять на обустройство центров временного содержания отловленных животных.

Напомним, основной посыл принятого закона - теперь запрещено массово убивать отловленных на улице животных, как было раньше. За исключением случаев, когда они представляют крайнюю опасность для здоровья людей - больны особо опасными инфекциями или проявляют агрессию. В иных ситуациях их нужно помещать в центры временного содержания, обследовать, вакцинировать, стерилизовать и выпускать обратно. В среду обитания. У нас же привыкли умерщвлять их пачками.

Бауржан Бекет почти час отвечал на вопросы участников слушаний

В преамбуле доклада по новым правилам, и. о. руководителя управления ветеринарии Бауржан БЕКЕТ сообщил, что в 2021 году по заявкам граждан было отловлено и уничтожено 20 226 бродячих животных. На эту деятельность бюджет выделяли около 80 млн тенге. За два месяца этого года, до вступления нового закона в силу, уничтожено было 7 782 животных. Сумма для этого на год выделена была примерно такая же, как прежде. Однако сейчас, по словам Бекета, 40 млн из нее заморожено. Деньги могут пойти на другие программы в рамках реализации закона, но нет главного - ни одного муниципального центра временного содержания бродяг.

Управление ветеринарии предлагает строить такие в каждом районном центре и во всех городах. И примерные затраты посчитало - 1,6 млрд тенге. Но это вовсе не означает, что их завтра начнут строить.

Вернемся к повестке слушаний. Председатель общественного совета Серик БЕКТУРГАНОВ не раз напоминал собравшимся, что они пришли обсудить правила содержания, а также отлова и умерщвления. Это кажется сейчас рутиной, но делать надо. Есть типовые правила. Теперь нужно их «привязать» на местности, в том числе и предложениями на этих слушаниях. Требуется убрать двусмысленности, провокационные вещи, неграмотные моменты. Участники слушаний - а на них пришли и депутаты, и зоозащитники, и просто активные люди - честно пытались придерживаться магистральной темы обсуждения. Например, спорили, сколько нужно содержать животное во временном приюте. Доказывали, что стая собак - по правилам это трое животных - не обязательно агрессивна, как трактуют правила. Так можно и мать со щенками за стаю принять. Так что нужно вообще убрать этот пункт.

При всем старании обсуждение неизбежно сводилось к реальной сегодняшней ситуации и к тому, как далеко еще до нормального функционирования закона.

- Я вот вас слушаю и не понимаю, почему вы требуете всего сразу, - высказался в адрес зоозащитников депутат областного маслихата Мади ИХТИЛЯПОВ. - Вам же говорят - поэтапно. Вы тут про бродячих кошек, собак, где и как их содержать. Да у нас для КРС выпасов не хватает, их вот как содержать? Вы в деревню приезжайте, вам люди про такие проблемы расскажут. Не отказываем же вам, сделаем, но не сразу...

Александра Лебединская: «Завтра пойдут заявки на отлов, и что, отстрел?»

- А мы не разделяем вашего мнения, - ответила представитель ОО «Надежда плюс kst» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ, чье объединение на пожертвования создает реабилитационный центр для животных. - Не сразу - это когда? До сих пор не создано ни одного государственного центра временного содержания для животных, хотя акиматы давно получили задание делать их. И нет ничего. Сейчас закон есть, а центров нет. Завтра пойдут заявки на отлов, и что - отстрел?

Вопрос повис в воздухе.

Впрочем, прозвучали и компромиссные предложения. Сводились они к тому, что нужно использовать опыт и возможности частных приютов для животных. Пусть их немного, но есть же они уже в городах. Надо пытаться строить новые приюты на условиях государственно-частного партнерства. Размещать в действующих государственный либо социальный заказы, работать с ними на условиях софинансирования.

- Нам надо всем понять, что государство будет двигаться в этом направлении, - сказал Серик Бектурганов. - Не было закона - и не было проблем. Но он появился, и проблемы будут решаться. Придется это делать.

На слушаниях вели протокол. По содержанию новых правил, их формулировкам было высказано немало замечаний. Все они будут аккумулированы и направлены в маслихат. А с зоозащитниками члены общественного совета еще не раз намерены встречаться, уже более узким кругом - для консультаций.

Фото Ксении РЕБИК