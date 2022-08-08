5 августа в Instagram-аккаунте мусоровывозящей компании ТОО "Рудный-Ажар-2006" появилось сообщение о том, что с этого дня фирма полностью останавливает свою деятельность. Причина - судебные исполнители заблокировали счета предприятия.

Это фото свалки в Рудном было сделано 8 августа / Фото Георгия ГОВОРОВА

В результате ТОО лишилось возможности закупать бензин для манипуляторов и платить зарплаты сотрудникам.

Но уже на следующий день акимат Рудного сообщил в социальных сетях, что с руководством фирмы поговорили и ТОО возобновило работу.

Фото instagram.com/rudnyabat2006azharrudny

Заместитель директора ТОО Алексей НУРУШЕВ сообщил "НГ", что по заявлениям председателя общественного объединения "Sanyrak-Община" на фирму "конвеером составляют протоколы" об административном правонарушении. После чего фирму штрафуют по ст. 505 КоАП РК (нарушение правил благоустройства).

Фото из архива "НГ"

- На протяжении года на нас составили свыше 100 протоколов на общую сумму около 30 млн тенге, - отметил Нурушев. - Мы не можем такие деньги оплатить сразу. Наши объяснения о том, что у нас нет нормальных расчетов объема вывоза ТБО, что у нас жесткий дефицит сотрудников, из-за чего мы не способны собирать просып из баков, ни в полиции, ни в суде никого не интересует. Сейчас судебные исполнители арестовали нам счета по первым судебным решениям - это около 700 тысяч тенге. Через пару дней нам еще придут уведомления, уже примерно на 1 млн рублей. То есть, даже если мы со сборов оплатим первые счета, нам все равно заблокируют их по следующим искам. Мы просили об отсрочке выплаты штрафов на прошлой неделе, но нашу просьбу отклонили. То есть, одна рука государства накладывает штрафы, другая арестовывает счета - вы же понимаете что мы не можем так работать! У нас за два года конкуренции по-рудненски потеряна половина штата, а само ТОО из среднего благополучного предприятия превратились в малый бизнес.

Нурушев отмечает, что на работу фирмы влияют не только действия госорганов и отдельных активистов, но и необъективная, по его мнению, критика в соцсетях. Он объясняет - из 12 манипуляторов одновременно работают только 5, поскольку не хватает персонала.

Неделю назад заместитель акима Рудного Азамат Искаков обращался к горожанам, сообщив о том, что власти помогут ТОО с привлечением персонала. Но пока эта инициатива не дала нужного эффекта.

- Нужно прекратить обструкцию в соцсетях наших сотрудников, чтобы они не увольнялись,- считает Нурушев. - Чем больше срут на "Ажар", тем хуже он будет работать. Эту политику нужно прекращать!

"НГ" направила письменный запрос в ОО "Sanyrak-Община". Его председатель Олег БОДНЯ ответил:

- Конечной целью обращений в полицию является создание благоприятной среды обитания, приведение в нормативное состояние объектов сбора твердо-бытовых отходов.

5 августа, после уведомления об аресте счетов, сотрудников "Ажара" отпустили по домам. Планировалось, что в понедельник они выйдут на работу, но будут заниматься внутренними делами. Однако после переговоров с властями ТОО снова занялось вывозом мусора.

- Удалось найти консенсус, - сообщил Нурушев. - Нам окажут помощь в приобретении топлива в долг по гарантии. К сожалению, проблема со штрафами не решена, счета по прежнему заблокированы. Будем продолжать попытки добиваться отсрочки.

В августе 2021 года ТОО "Ажар" прекратило обслуживание поселка Горняцкий из-за крупного долга местного населения. Тогда власти организовывали вывоз мусора по заявкам, которые оплачивали из местного бюджета. Остается только догадываться, на какой период хватит помощи по закупке топлива, если не будет отсрочки по уплате штрафов.