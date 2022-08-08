В новых микрорайонах Юбилейный и Аэропорт в очереди в детсады стоят 745 детей, еще 900 вынуждены ездить в в другие районы города. Об этом на аппаратном совещании в акимате Костаная сообщила руководитель отдела образования Гульсим УРАЗБАЕВА. Исправить ситуацию планируют, построив два детсада по 280 мест в каждом.

Школы тоже перегружены. Например, в СШ № 27 в микрорайоне Юбилейный в новом учебном году первые классы будут учиться в две смены.

- В микрорайонах Береке и Кунай идет строительство двух новых школ на 1 880 мест, - отметила Уразбаева. - В Береке - на 980 мест на сумму 2,1 млрд. тенге, в Кунае - на 900 мест на сумму 2,6 млрд тенге.

- Вы правильно отметили, что из-за нехватки детских садов и миницентров в новых микрорайонах люди вынуждены возить своих детей в старые районы, - отметил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Из-за этого отчасти и возникают дорожные заторы, о которых мы говорили сегодня.

Он добавил, что даст распоряжения компетентным органам и необходимые дорожные знаки возле школ, миницентров и детских садов появится в ближайшее время.

До 20 августа в Костанай доставят все необходимые учебники. Договоры заключены с 13 республиканскими издательствами на сумму около 270 млн тенге.

- В летний период было запланировано провести текущие ремонты 23 организаций образования на общую сумму более 147 млн тенге, - сообщила руководитель отдела образования. - Сейчас работы в полном объеме завершены в 20 организациях образования.

В двух организациях - яслях-саду № 44 и яслях-саду № 4 - планируют завершить ремонт к 15 августа. В общеобразовательной школе № 19 - только к концу октября, но здесь, заверила руководитель отдела, работы не повлияют на учебный процесс.

Все организации образования обеспечены системами видеонаблюдения - всего установлены 2 717 камер, из них 708 подключены к центру оперативного управления департамента полиции.

- Сто процентов объектов образования оснащены речевым оповещением, «тревожными кнопками», портативными пультами управления, которые также подключены к пульту охранных агентств, - сообщила Уразбаева. - В ходе мониторинга, проведенного отделом образования в рамках профилактики ДТП, установлено, что в 10 школах есть потребность в установке дополнительных дорожных знаков.

С 1 августа стартовала республиканская акция «Дорога в школу». 1 914 детей получили материальную помощь из фонда всеобуча, еще 569 распределены между организациями для оказания спонсорской помощи.

- Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем гражданам нашего города, бизнесменам, предпринимателям, меценатам с предложением присоединиться к акции и внести посильный вклад в оказание помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, - сказала Гульсим Уразбаева. - Акция продлится до 30 сентября.

- В свое время Костанайская область была инициатором акции «Дорога в школу», поэтому нужно ответственно отнестись к этому, - подытожил Жундубаев. - Не должно остаться семей, в которых детей не могут одеть и обуть. У всех должен быть равный доступ к образованию.

Фото Андрея СКИБЫ