За 7 месяцев 2022 года в Костанае зарегистрировано 63 ДТП, в которых погибли 9 человек и 66 получили травмы. Статистику в качестве аргумента для мер по снижению транспортной нагрузки привел сегодня, 8 августа, заместитель начальника ОАП УП, подполковник полиции Нурлан БЕЙСЕКЕЕВ на аппаратном совещании в акимате областного центра.

- По вине пешеходов зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в них 1 человек погиб и 2 получили телесные повреждения, - пояснил он. - Зарегистрированы 36 ДТП наездами на пешеходов, в них 6 человек погибли и 31 получил телесные повреждения. Изучив условия для обеспечения безопасности дорожного движения, УП Костаная предлагает внести изменения в его организацию.

Всего предложений девять:

1. Изменить режим работы светофорных объектов для разгрузки пересечения улиц Назарбаева-Бородина и пересечения улиц Тәуелсиздик-Каирбекова,

2. Построить полосу в направлении "направо" на пересечении пр. Абая-Баймагамбетова - ул. Воинов-Интернационалистов (кольцевое движение),

3. На перекрестке улиц Дощанова-Мауленова обустроить дополнительную полосу движения направо,

4. Открыть закрытый участок ул. Уральской через железнодорожный переезд,

5. Внедрить одностороннее движение на ул. Баймагамбетова и пр. Абая (по Баймагамбетиова в одну сторону и по Абая - в другую),

6. Реконструировать ул. Рабочую для соединения улиц Бородина, Чехова, Баймагамбетова,

7. Реконструировать ул. Речную для соединения с улицами Гашека и ж.м. Амангельды,

8. Построить мост между пр. Абая в Костанае и ул. Тәуелсіздік в Тобыле,

9. Построить мост по улице Дощанова с выходом на улицу Достык мкр. Костанай-2.

- На наш взгляд, эти предложения во многом улучшат организацию дорожного движения, а также значительно снизят транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть Костаная, - отметил Бейсекеев.

- Предложения хорошие, нужные, - прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - На эти цели в ближайшее время из бюджета нужно выделить 1-1,5 млн тенге - это небольшие деньги, мы их найдем. Также нужно определится по срокам: что мы будем делать в этом году, а что в следующем. Я думаю, эти разъезды нужно уже в 2023 году сделать. По светофорным объектам у нас и правда много проблем, они выходят из строя часто. Хронометраж, дополнительные светофорные объекты, дополнительные секции и полосы - все эти вопросы надо отработать. В дорожную безопасность нужно вносить кардинальные изменения. И делать это нужно уже сегодня.

Фото Андрея СКИБЫ