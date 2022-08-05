Дело по уголовному проступку в отношении жителя Костаная Фархата МАЛИКОВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 5 августа.

22 июля Маликов, управляя автомобилем без госномеров, приехал в район городского пляжа. Позже закрепил номера на машине, но когда сотрудники полиции начали оформление материала, стал выражаться нецензурной бранью и оскорблять стражей порядка. После чего пытался скрыться и даже провез одного полицейского на капоте, но был задержан. За то, что Маликов оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей, суд назначил ему административный арест на 2 суток.

Дело по второй статье - 378 УК РК (оскорбление представителя власти) начали рассматривать сегодня, но сам Маликов в суд не явился.

- Из частной алматинской клиники пришло подтверждение, что Маликов находится на лечении с диагнозом шизоаффективное расстройство, маниакальный тип, - сообщил государственный обвинитель Азамат ТОКТАРБАЙ. - Маликов находится на стационарном лечении, которое продлится 24 дня. В связи с чем прошу отложить судебное заседание.

- Я думаю, что сначала нужно провести экспертизу и выяснить, может ли он вообще предстать перед судом, учитывая его диагноз, - возразил адвокат подсудимого Виталий КУТИКОВ. - Думаю, это можно сделать, даже если пациент будет находиться в клинике.

Судья Айнара Шаймурунова сообщила, что возможно даже приостановление дела, если выяснится, что подсудимый не сможет выступать в суде. Она удалилась в совещательную комнату и вынесла постановление о вызове для допроса в суде руководителя алматинской клиники, в которой лечится Маликов.