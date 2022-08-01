"Была потрясена, когда его задержали" - По делу о крупной партии психотропных веществ дали показания свидетели
Ольга ЛИХОГРАЙ
Рассмотрение уголовного дела Данилы АКИМОВА, обвиняемого в перевозке более полукилограмма психотропных веществ из Нур-Султана в Костанай, продолжили в СМУС 1 августа.
В суде дали показания свидетели из числа близких родственников. Жена подсудимого Татьяна АКИМОВА, с которой он оформил брак, находясь под следствием, отказалась от дачи показаний.
Бабушка Данилы Акимова сказала, что ей скрывать нечего.
- Мать его бросила в больнице с двусторонним воспалением легких в 11 месяцев, - сообщила Зоя АКИМОВА. - Отца посадили, когда Данилу было 4 года. Воспитывала его я, поэтому он называет меня мамой. Он хороший мальчик. Я испытала потрясение, когда его задержали.
По словам Акимовой, она не знала, что дома были наркотики.
- Вы не видели вещества, которую у него изъяли? - спросила судья Жаннар ТЛЕУБАЕВА.
Акимова ответила отрицательно.
Жена подсудимого прощалась с ним со слезами, обнимая, и говорила: "Я люблю тебя!"
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