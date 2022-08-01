Главное судебное разбирательство в отношении 26-летнего Данила АКИМОВА началось сегодня, 1 августа, в СМУС Костанайской области.

Согласно материалам дела, Акимов работал грузчиком на мельнице и задался целью незаконно обогатиться. Для чего с помощью "айфона" зарегистрировался в Телеграм и вел переписку с интернет-магазинами "Филин-Гуру", "Шах и Мат", "Дарк Сайт".

- Для переписки использовал ники Хоррор, Бард, 8111, - сообщил в обвинительном заключении прокурор Марат ШАКИРОВ. - В группе лиц по предварительному сговору поехал в Нур-Султане, где в районе лесопосадки под мостом забрал свертки с психотропными веществами весом 505,64 грамма, что считается особо крупным размером. Вещества привез в Костанай с целью расфасовки и закладки, но был задержан сотрудниками ДКНБ.

В столицу Акимов ездил со своей будущей женой Татьяной Шаниной, не знавшей о преступлении. Шанина пришла в суд поддержать мужа, который полностью признал вину.

Татьяна Шанина проходит по делу свидетелем. Сегодня адвокат приобщил к материалам дела свидетельство об браке - они расписались, когда Акимов уже был под следствием.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ